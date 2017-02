3.9k CONDIVISI Condividi Tweet

Totti a Sanremo, uno degli ospiti più attesi di questa kermesse ha intrattenuto il pubblico grazie alla sua spontanea ironia. Il capitano della Roma è tornato sul palco del’Ariston a undici anni dalla sua prima visita, avvenuta nel 2006 quando sua moglie Ilary era valletta del conduttore Giorgio Panariello.

Il calciatore, che spera in una carrriera nel cinema, ha sceso la scalinata alle 21.37, tra gli applausi del pubblico e l’ovazione di Conti e Maria, e via al siparietto con i due presentatori. “Entrare con il 4? Sarebbe stato banale, anche perché io ieri non ho giocato. Ho fatto 14 gol alla Fiorentina? Purtroppo per voi, sì” dice con aria beffardina guardando Conti, tifosissimo dei viola, “E’ un colore che mi piace e che mi ispira. La carriera con la stessa maglia? È un sogno che ho voluto realizzare e ci sono riuscito. Volete che lanci un campione in gara? Sicuri? Siamo in diretta eh…”.

Totti a Sanremo, lo scherzo sul brano: “L’ha scritto Ilary”

Totti a Sanremo un po’ impacciato se l’è tuttavia cavata, anche nell’introdurre i due campioni in carica, Nesli e Alice Paba che hanno portato il brano ‘Do retta a te’, su cui Francesco scherza su: “Secondo me questo l’ha scritto Ilary, poi glielo chiedo a casa”.