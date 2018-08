1 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva finalmente il trailer di Sulla Mia Pelle: le prime (e più esaustive) immmagini del film, interpretato da Alessandro Borghi (qui in una delle sue sfide massime come attore drammatico) e Jasmine Trinca.

Tra le novità in arrivo a settembre su Netflix questa pellicola è sicuramente una delle più attese e discusse. La storia è tristemente nota alla cronaca italiana: il caso di Stefano Cucchi, 30enne romano morto il 22 ottobre 2009 durante la custodia cautelare.

Guarda il trailer di Sulla mia pelle con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca

Mentre le vicende giudiziarie continuano ad evolversi – l’ultima tappa risale al 10 luglio 2017, con il rinvio a giudizio per cinque carabinieri che hanno avuto a che fare con Stefano – il film di Alessio Cremonini irrompe nel mondo del grande e piccolo schermo con altissime aspettative.

Eccovi il trailer di Sulla Mia Pelle, per cominciare a familiarizzare con il racconto:

L’opera sarà proiettata il 12 settembre nella sezione Orizzonti della 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, e contemporaneamente sarà disponibile su Netflix (diventando così automaticamente disponibile per tutti i Paesi che hanno stretto accordo con la piattaforma).

L’intenzione, quindi, è quella di sottoporre il caso Cucchi ad una platea internazionale, ad un pubblico abituato al buon cinema, alle storie prese a piene mani dalla cronaca nera (vedi l’operazione Suburra – La Serie di Michele Placido e il recente Dogman di Matteo Garrone) nonché alla promettente prestazione di Alessandro Borghi, ormai astro non più nascente ma brillante del firmamento italiano.

Intervistato pochi mesi fa riguardo il ruolo così complesso – per cui è dovuto dimagrire circa 10 kg – l’attore romano ha descritto l’esperienza come una delle più intense dal punto di vista anche emotivo. Vivere quei maledetti ultimi ‘7 giorni’ di Stefano da un punto di vista così interno l’ha indubbiamente provato, nonché costretto ad un accurato lavoro psicologico per restituire i tratti della voce, del modo di fare, delle espressioni del geometra romano.

La reazione di Ilaria Cucchi quando ha visto Alessandro Borghi interpretare suo fratello

Quando Ilaria Cucchi, la sorella attivista del defunto 30 enne, ha visto il film per la prima volta, ha immediatamente comunicato a Borghi che, in qualche modo, era riuscito davvero a diventare lui. E da queste primissime scene del trailer di Sulla Mia Pelle – unite alle poche foto e ai rari filmati di Stefano – non possiamo che essere d’accordo ed aspettarci il meglio, qualitativamente parlando.