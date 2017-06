649 CONDIVISI Condividi Tweet

I campioni Tre di Denari eliminati a Reazione a catena e sui social scoppia la polemica. Succede dopo la puntata di lunedì 19 giugno del game show di Rai 1. Marco, Francesco e Michael hanno trovato sulla loro strada le “Caffeine” di Modena e hanno ceduto lo scettro del quiz. Una sconfitta maturata dopo più di 35 puntate, il record di parole trovate (ben 26) e quasi 400 mila euro vinti.

La loro uscita di scena è valsa ottimi ascolti al programma condotto da Amadeus. Share pari al 25%, stracciato Gerry Scotti al 16,8% con il suo Caduta libera. Eppure, dopo la prova dell’intesa vincente, su Twitter e Facebook è divampata la protesta. Ad avvalorare la tesi di un complotto contro i tre amici brianzoli.

Le accuse che arrivano dal web sono specifiche. Le parole date alle “Caffeine” sarebbero state molto più facili di quelle assegnate al trio. Sono state contestate nello specifico “buffo”, “velato”, “piffero” e “led”, piuttosto difficili da indovinare.

Inoltre, alle tre ragazze modenesi sarebbe stata data come valida la parola “bikini” per indovinare la quale era stato usato il sinonimo “due pezzi”. Infrazione di una regola, ripetuta diverse volte nel corso delle puntate, per cui non è possibile utilizzare sinonimi per facilitare il riconoscimento della parola. Con questo errore, secondo molti, il punteggio sarebbe stato di 12 a 12. C’è chi ha addirittura lanciato una petizione su Change.org per far tornare in gioco i Tre di Denari.

Poco male, i ragazzi sono ormai diventati idoli del web. E Marco un autentico sex symbol. Diverse ore dopo la messa in onda della trasmissione, l’hashtag #tredidenari era ancora in tendenza su Twitter. Insomma, gli spettatori sono tutti dalla loro parte. Ma niente nostalgia: Amadeus ha promesso una reunion dei tre nella fase serale di Reazione a catena.

Unica cosa: la Rai poteva usare una tattica più intelligente e meno sgamo per far uscire i ragazzi #tredidenari — Gaia🌹 (@IncisioniaII) 20 giugno 2017

#tredidenari con le parole date alle Caffeina voi al loro posto avreste rifatto sopra il 20 di parole trovate — Laraaaaæ99 (@LaraSerri1) 20 giugno 2017

O trovi dei degni avversari o giochi in maniera corretta. Così non si fa #reazioneacatena @RaiUno #tredidenari — Alessandro Grandi (@absel97) 19 giugno 2017

E alla fine @RaiUno c'è l'ha fatta a sbattere fuori i #tredidenari a #reazioneacatena. Parole sempre più difficili #buffo? — Detlev (@Detlev1969) 19 giugno 2017

#reazioneacatena ok voler buttare fuori i #tredidenari ma non prendere x il culo noi e loro 3! Ci vorrebbe un comitato di controllo sui quiz — stralunatadea (@Doctor_Straluna) 19 giugno 2017

#reazioneacatena leggere lo sclero per l'uscita dei #tredidenari è fantastico 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Comunque qui c'è un complotto. Ciao ragazzi 😭😭 pic.twitter.com/oIYcKp4z5h — Robby (@robydifilippo) 20 giugno 2017

Gente qui si scherza, ma io sto SERIAMENTE male per la loro uscita. Non posso farcela #reazioneacatena #tredidenari — Abel is my daddy (@France_isheree) 20 giugno 2017