I campioni Tre di Denari licenziati a lavoro, ma col sorriso sulle labbra. Il trio di amici ha superato ogni record a Reazione a catena. Ora i tre hanno deciso di raccontare un retroscena legato alla partecipazione alla trasmissione.

Eliminati dal game show nonostante l’idea di un complotto contro di loro, Francesco Nonnis, Marco Burato e Michael Di Liberto sono pronti a una nuova vita. Dopo più di 35 puntate e oltre 400mila euro vinti, tutto appare più semplice. Eppure quando sono tornati al quiz in seguito al primo ricorso, le cose non si erano messe proprio bene.

I tre, oltre che grandi amici, erano anche colleghi in una fabbrica nel brianzolo. L’imperfetto è d’obbligo perché Francesco, Marco e Michael hanno perso il lavoro. “Il capo dell’azienda nella quale lavoriamo ha deciso di licenziarci e la lettera è appena arrivata”, hanno raccontato al settimanale Oggi.

“L’anno scorso ci aveva dato il permesso di partecipare al programma, forse pensando che sarebbe stata un’assenza di pochi giorni. Poi però noi abbiamo vinto parecchio e quindi l’assenza si è prolungata. Così quando siamo tornati ci ha detto chiaro e tondo: ‘Non chiedetemi mai più niente di simile’”.

Tre di Denari licenziati a lavoro: cosa faranno ora

“Quest’anno, quando abbiamo chiesto il permesso di partecipare alla nuova stagione di Reazione a catena, il titolare ci ha detto subito di no. Ci ha un congedato dicendo: ‘Pensateci bene perché se decidete di andare in tv ci saranno delle conseguenze’. Noi ne abbiamo parlato con le nostre compagne e abbiamo deciso di partecipare al quiz di Amadeus e così siamo stati licenziati”.

Ma non tutto il male viene per nuocere. Con i soldi della vincita, il trio di campioni ha intenzione di aprire un pub e chiamarlo proprio Tre di Denari. Ma non solo. Michael e Francesco si sposeranno in estate con le loro compagne, mentre le fan sognano di vedere Marco sul trono di Uomini e Donne.