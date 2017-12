0 CONDIVISI Condividi Tweet

Trevisan, Guida e Nielsen all’Isola dei Famosi 2018. Sono queste le voci che si rincorrono nelle ultime ore e che però finora non sono state confermate. Mentre fervono i provini, le prime indiscrezioni circolano con insistenza.

Questi nomi importanti sarebbero in pole position per la nuova edizione del reality, che partirà a gennaio in prima serata su Canale 5 con al timone la confermatissima Alessia Marcuzzi.

Il primo nome caldo e discusso è quello di Miriana. L’ex protagonista di Non è la Rai ha recentemente accusato Tornatore di molestie. Un episodio avvenuto, secondo la sua ricostruzione, circa vent’anni fa, ai tempi di La leggenda del pianista sull’oceano. Diffusa la notizia di una sua possibile partecipazione al programma Mediaset, sui social molti hanno ricollegato l’anticipazione al motivo per cui si stia facendo “pubblicità” con le dichiarazioni shock e le varie ospitate.

Trevisan è lontana dal mondo dello spettacolo da oltre dieci anni. Anche se ci fu un periodo durante il quale era praticamente ovunque. Fu a Striscia la Notizia nel 1994-1995 insieme a Laura Freddi, la volle Corrado per La Corrida, poi Pressing con Raimondo Vianello e ben cinque stagioni, dal 1997 al 2002, accanto a Mike Bongiorno alla Ruota della fortuna. Il suo ritorno in tv dopo quanto accaduto avrebbe del clamoroso (e contribuirebbe sicuramente far crescere l’audience dell’Isola).

Trevisan, Guida e Nielsen all’Isola dei Famosi 2018?

Anche Brigitte Nielsen è tornata alla ribalta dopo le accuse di molestie all’ex marito Sylvester Stallone. Nel 1986 una donna, all’epoca dei fatti 16enne, sarebbe stata vittima del divo e della sua guardia del corpo, Michael De Luca. L’attrice è scesa in campo per difenderlo e scagionarlo.

Infine, Gloria Guida, icona delle commedie sexy degli anni Settanta. La moglie di Johnny Dorelli sarebbe una novità assoluta perché persona molto riservata e apparsa recentemente soltanto a Verissimo e Music Quiz. Sarà davvero pronta a mettersi in gioco come naufraga?