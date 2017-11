100 CONDIVISI Condividi Tweet

Troupe di Striscia La Notizia aggredita e rapinata: una pessima avventura per Vittorio Brumotti e i cameramen del celebre tg satirico durante un servizio girato in un parco a Bologna. Ecco come sono andati i fatti:

Il celebre ciclista, marito di Giorgia Palmas, stava realizzando un’inchiesta su un commercio di stupefacenti nel giardino pubblico della Montagnola di Bologna. Spacciandosi per un acquirente, il reporter ha preso contatti con uno del giro, filmando tutto con le telecamere dei due cameramen che giravano con lui.

Dopo lo scambio tra i due, però, Brumotti ha preso un megafono e ha annunciato a tutti i passanti quello che stava accadendo sotto i loro occhi. Improvvisamente, un gruppo formato da circa una decina di ragazzi (i media locali riferiscono che sono tutti di origine africana) gli sono saltati addosso per strappargli le telecamere.

In un batter d’occhio, tra lo stupore generale, ecco la troupe di Striscia La Notizia aggredita e derubata. Una bruttissima avventura che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, che ha effettuato un vero e proprio blitz, arrivando a sequestrare 119 grammi di marijuana e raccogliendo la deposizione dei malcapitati reporter del programma Mediaset.

Il messaggi di Brumotti su Instagram e l’intervento dei carabinieri

Un gran brutto spavento per Brumotti e company, ma anche per uno dei passanti che, accortosi che la situazione si metteva male, ha provato ad avvertire la troupe che così come stavano agendo stavano provocando gli spacciatori.

L’intervento del comando locale, tuttavia, ha portato all’arresto di alcuni del giro – tra cui un minorenne – e, dopo averne messi quattro in camera di sicurezza, ne ha già rilasciato uno. Non è ancora chiaro, tuttavia, se l’attrezzatura rubata (una Go Pro) è stata già ritrovata. Sul suo profilo Instagram, l’acrobatico sportivo ha pubblicato un estratto del servizio, e i suoi fan lo hanno immediatamente riempito di messaggi di solidarietà:

Vi ringrazio a tutti …. lo faccio perché è giusto ! @striscia_official #brumotti #cocaine #narcotrafico #spaccio #vittoriobrumotti #striscialanotizia Un post condiviso da 100%BRUMOTTI! stuntman (@brumottistar) in data: 15 Nov 2017 alle ore 12:46 PST