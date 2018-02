589 CONDIVISI Condividi Tweet

Non molti sapevano del tumore di Monica Leofreddi, la celebre giornalista Rai: le sue recenti dichiarazioni a Porta a Porta hanno svelato una parte molto sofferente della sua vita nonché, come ha sottolineato Vespa durante l’intervista, un invito alla “buona e felice prevenzione”.

Il tumore di Monica Leofreddi e il rischio che ha corso: “Avevo partorito da due mesi e stavo allattando”

Il racconto della presentatrice parte dal 2012, anno in cui ha dato alla luce suo figlio. Già dalla gravidanza, a quanto ha raccontato, si era accorta di essersi riempita di nei: “Non volevo fare la mappatura dei nei perché stavo allattando… – aveva detto al marito – magari la facciamo insieme tra qualche mese…”.

Poi, alla dottoressa: “Magari torno tra qualche tempo quando finisco di allattare…” Ed invece, fortunatamente, il personale medico ha insistito per visitarla lo stesso giorno: “Da quest’occhiata ha visto un neo microscopico all’addome e mi ha chiesto ‘da quanto ce l’ha?’. Io ho risposto: ‘Non ne ho idea’, è anche uno dei più piccoli che avevo…. E lei: ‘Domani deve essere subito operata’. Io: ‘Impossibile, sto allattando, non ci penso proprio’. E lei: ‘No, non è una cosa che può scegliere… e comunque le faccio firmare un foglio che, se non va a toglierlo domani o rapidamente, è sua responsabilità”, ha raccontato la presentatrice di Torto o Ragione

Benché non fosse ancora chiara la gravità del rischio del tumore di Monica Leofreddi, la conduttrice si è affidata al medico e si è lasciata operare: “Pensavo di sbrigarmi in 15 minuti ma non me lo portavano mai… Sono arrivati tre medici in un salottino e mi hanno detto ‘Non è in pericolo di vita, però si deve rioperare subito domani, valutiamo se poi fare la chemio ma il suo è un tumore maligno e va subito rioperata per allargare i margini‘”.

La notizia shock e la reazione dopo aver rivisto il figlio

Una notizia shock per una mamma con un figlio appena nato. Quando, dopo aver ricevuto la notizia, è andato a prenderlo al nido, ha raccontato che le è passata ‘tutta la vita davanti’. Dopodiché ha pianto per cinque giorni consecutivi.

Fortunatamente tuttavia, nel periodo successivo ha solo dovuto continuare a asportarenei e monitorare la situazione per scongiurare le metastasi, senza però “ringraziando il cielo” dover ricorrere alla chemioterapia.