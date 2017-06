0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tra un plebiscito di consensi e centinaia di commenti entusiasti e (già) nonstalgici, un’altra fiction Rai è giunta a conclusione: la domanda che è scattata immediatamente adesso è se ci sarà Tutto Può Succedere 3!

Tutto può succedere 3: in cantiere la nuova stagione?

Partita in sordina, la storia narra delle avventure della famiglia Ferraro (tra gli interpreti troviamo Pietro Sermonti, Matilda de Angelis e Ana Caterina Morariu), e ha conquistato, nel tempo, l’ammirazione dei fan, che si sono lasciati irretire dalla bella scrittura di questo programma televisivo: “Vi prego ditemi che non sono l’unica che stasera ha pianto come una bambina di 4 anni – racconta un’utente su Facebook rispetto all’ultima puntata – Quando Ambra ha finalmente cantato di nuovo, quando Carlo ha abbracciato Alessandro al matrimonio dopo il suo discorso, quando Alessandro ha detto a Stefano ‘anche io ti dono la persona più importante della mia vita’ riferendosi a Federica…serie stupenda, fate assolutamente una terza serie“.

Al di là dei colpi di scena del gran finale – molti gli spettori che hanno gradito in particolare l’epilogo di Ambra (la De Angelis, già vista in Veloce come il Vento, di cui canta anche una canzone della colonna sonora) – gli spettatori hanno finalmente visto concludersi le vicende di Alessandro, Sara, Giulia e Carlo. “

La terza stagione si farà? Ecco l’aria che tira dopo il gran finale

Le notizie sulla possibilità di vedere Tutto può succedere 3 non sono ancora pervenute, ma dato che il finale sembra lasciar intendere che la storia deve andare avanti, possiamo ben sperare che ci siano ancora fili narrativi da seguire. D’altra parte, anche la serie da cui prende inspirazione (Parenthood) è andata avanti con lo stagione 4.