Dopo l’ennesimo successo di pubblico de L’Allieva 2, TV Sorrisi e Canzoni intervista Lino Guanciale. Mentre aspettiamo con ansia di sapere come proseguirà della fiction (leggi qui le anticipazioni quinta puntata) e le avventure dei protagonisti, ecco qualche retroscena di cui non eravamo a conoscente.

Intervista Lino Guanciale: la seconda stagione de L’Allieva è un successo

«Sono davvero felice. Non era scontato», esordisce l’attore commentando gli ottimi risultati in termini di ascolti tv (guarda quelli di giovedì 15 novembre). Eppure lui non vuole adagiarsi: «Mai abituarsi. Bisogna sempre cambiare, crescere. Se ti fermi, quei numeri poi si abbassano. Ecco perché dico sempre che preferisco non andare oltre la seconda stagione di una fiction. Perché ho fame di progetti e stimoli nuovi. Poi certo, non è una regola ferrea, ma per fare una terza stagione bisogna che ci sia nella sceneggiatura una forza che riesca a incuriosirmi e a incuriosire il pubblico».

Palrando del suo personaggio, CC, il protagonista commenta: «Beh, io mi sono divertito molto nell’interpretare Claudio Conforti, il terribile CC. Mi sento cresciuto. Anche perché mentre il teatro è il mezzo che conosco da sempre, è “il mio brodo”, la televisione ho cominciato a farla più tardi e ora, serie dopo serie, anche io mi sento più sicuro».

Lino Guanciale si confessa: “Mi riguardo in tv il giorno dopo per scaramanzia”

Il settimanale italiano intervista Lino Guanciale e, per concludere, gli chiede se oltre ad essere attore è anche spettatore… di sé stesso: «Sono sempre alla ricerca di quello che avrei potuto fare meglio. Comunque non seguo mai la puntata il giorno della messa in onda. La recupero il giorno dopo». Il motivo? «Per scaramanzia. E quando si organizza la visione con tutto il cast per la prima puntata, io mi agito tantissimo, poi scappo in cucina. Faccio comunità ma non lo spettatore »