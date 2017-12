0 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva ancora l’eco delle polemiche di quando Gianni Morandi ad X Factor l’ha salvata, causando l’eliminazione di Camille: ora, dopo la sua eliminazione, viene fuori un tweet di Rita Bellanza che fa infuriare il pubblico ma che, a quanto pare, è stato frutto di qualche bontempone che si è impossessato del suo account Twitter ufficiale.

“I Maneskin mi sono sempre stati sulle palle. Si sono montati la testa. All’inizio non erano così”. Una vera e propria presa di posizione contro i compagni di avventura del contest musicale che ha fatto scoppiare una bufera sui social. Proprio lei che, più di tutti i concorrenti, ha subito una pesante ondata di commenti negativi dopo che gli spettatori non l’hanno reputata ‘all’altezza delle loro aspettative’.

Ricordate le lacrime e commozione per la ventenne di Bergamo quando ha interpretato Sally all’inizio del programma? Da allora il gradimento dei suoi ammiratori sembra essere gradualmente diminuito, fino ad arrivare alla sua eliminazione di giovedì 7 dicembre.

Il tweet di Rita Bellanza contro i Maneskin è stato pubblicato proprio poco dopo la sua uscita, e dopo pochi minuti è stato subito cancellato perché, a detta della cantante, opera di un ‘fake’, di qualcuno che aveva creato quell’account. Insomma, a scrivere su Twitter non era lei. Ma qualcuno non si fida. Indovinate chi è? Naturalmente, Selvaggia Lucarelli, che ipotizza:

“Ci sono una serie di indizi che suggerirebbero che invece quello fosse il vero account della Bellanza, magari non sempre gestito da lei direttamente ma vero: c’erano da tempo contenuti personali e foto di backstage, c’erano tweet di sostegno ad altri concorrenti (tweet non propriamente da hater) e c’era la dicitura “account ufficiale di Rita Bellanza” con l’hashtag xf11. Inoltre Levante taggava spesso questo account dal suo Twitter.”

La teoria della Lucarelli sul commento dell’ex concorrente di X Factor

Insomma, se fosse stato un falso, la Bellanza lo avrebbe segnalato appena uscita, idem X factor, idem Levante. Invece, finché non è uscito il tweet sui Maneskin, il profilo cazzaro stava bene a tutti. Inoltre, visto che sono cintura nera di hater e fake, posso dire che un hater e fake non cancella il suo profilo in fretta e furia, anzi. Ci sguazza, nei casini che combina. Perciò sì, secondo me quel tweet e quell’account erano della Bellanza. Quella vera. Quella di Sally e … e…. quella di Sally.

Ora, ovviamente almeno un paio di gialli di Agatha Christie sono più appassionanti e direi che il caso non è di quelli che ci toglieranno il sonno e la fame, però la storia mi offre l’occasione per dire una cosa: se quello era il suo profilo vero, non andava cancellato e lei non andava coperta come se avesse ammazzato qualcuno. E per un fatto banale: era una sua opinione. Piccata, acidella, ma legittima. Personale. Col suo nome e cognome. Un’opinione che veniva da chi aveva voce in capitolo perché era nel gioco e conosceva i ragazzi, non da un pirla di passaggio che aveva acceso la tv 5 minuti prima.”