2.1k CONDIVISI Condividi Tweet

“Un colpo al cuore” è l’espressione giusta per definire l’ultima puntata de Il Paradiso Delle Signore 2: il pubblico era tutto lì, desideroso di vedere l’happy ending tra i due protagonisti, ed invece il finale si è concluso con un avvenimento molto amaro. Questo lascerebbe intendere che la terza stagione è sicuramente prevista?

L’ultima puntata de Il Paradiso Delle Signore amareggia gli spettatori: i commenti a caldo

Tramite i canali social della fiction Rai con Giuseppe Zeno e la prossimamente mamma Giusy Buscemi, sono arrivati infatti moltissimi commenti che hanno esaltato il momento più bello dell’episodio e, contemporaneamente, hanno espresso tutto il disappunto per una conclusione così controversa:

“l momento più bello? Il grido di aiuto di Teresa e Vittorio che nel frastuono degli auguri pare capire che qualcosa non va“, ha scritto un utente sulla pagina ufficiale della fiction. Subito dopo, una delle ‘recensioni’ più votate:

“Una delusione, un dispiacere assurdo…5 minuti prima Pietro e Teresa erano felici e stavo andando a dormire super felice e poi arriva quel maledetto Jacobi e gli spara…ma non ha sparato solo a Pietro ma pure a chi guardava la serie e ha visto questa scena orrenda. Altro che favola, sembrava un horror. Vi prego solo di dirmi che Pietro non è morto e che faranno la terza serie con lieto fine tra Pietro e Teresa sennò proprio adios.”

Questo l’umore generale dopo l’ultima puntata de Il Paradiso Delle Signore. Ma che aria tira in Rai? C’è effettivamente la possibilità di assistere al continuo delle avventure sentimentali e di vita del gentile proprietario del bellissimo locale anni ’50? Di certo gli spunti non mancano: la morte di Pietro sembra un colpo troppo duro con cui concludere la storia, ma anche la voglia di vendetta della madre di Andreina, o la promettente carriera di Silviana nel mondo della recitazione: ancora tutto in divenire…

Il Paradiso Delle Signore stagione 3: parla Alice Torriani

A dare una speranza è Alice Torriani (Andreina), che in risposta ai commenti sul suo account Instagram ha commentato “speriamo nella terza, a breve si saprà”. La comunicazione ufficiale spetta naturalmente a RaiFiction, che di sicuro terrà conto degli ottimi risultati in termini di ascolto, share e fidelizzazione dei fans. Per le nuove riprese, tuttavia, bisognerà aspettare la fine della gravidanza della bella Buscemi e la messa in onda di “Scomparsa”, la nuova fiction in cui Giuseppe Zeno si sta preparando a recitare.

Insomma, potrebbe trattarsi di attendere almeno un altro anno, ce la farete?