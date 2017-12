91 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci siamo, è arrivata il momento di mandare in onda l’ultima puntata de Le Tre Rose di Eva, la fiction di Canale 5 con Luca Ward, Roberto Farnesi, Riccardo Polizzy Carbonelli, Anna Safronick e molti altri amatissimi attori del piccolo schermo italiano.

Anticipazioni ultima puntata de Le Tre Rose di Eva

L’appuntamento con il gran finale è previsto per il 4 gennaio e, a chi non se la sente di ‘spoilerarsi troppo’, possiamo solo dire che sarà pieno di colpi di scena. Preparatevi, perciò, a dubitare delle vostre teorie sulla conclusione della vicenda.

Dove eravamo rimasti? La puntata di giovedì 28 dicembre ha visto la bella Aurora accettare la proposta di nozze di Fabio, nel tentativo di mettere una pietra su Alessandro. Quello che la protagonista non sapeva ancora, però, è che il signor Monforte non aveva fatto altro che proteggerla e preoccuparsi di salvare Villalba mentendo a tutti. Anche tra Tessa e Ruggero Camerana le dinamiche sembrerebbero sul punto di cambiare…



Cosa succederà ai protagonisti durante il gran finale della fiction Mediaset?

Ecco come si concluderanno le vicende durante l’ultima puntata de Le Tre Rose di Eva del 4 gennaio: dopo la rivelazione, Aurora è alla ricerca disperata di Alessandro, che sembra essere svanito nel nulla. Come se non bastasse, la sua auto viene ritrovata sul fondo del lago: tutto sembra perduto. In realtà, il bel Monforte è stato rapito da…Cristina!

Tra i due ci sono rancori irrisolti, e lei vuole fargliela pagare colpendolo ‘al cuore’, ovvero, facendo del male ad Aurora: ecco quindi che anche la bella amata di Alessandro finisce nelle ‘grinfie’ di Cristina attraverso una trappola. Cosa succederà ai due?

La ricerca di Alessandro e il destino di Tessa e Ruggero

Ad aiutare Aurora nella ricerca ci sarà Fabio, che vuole che la sua futura moglie possa contare su di lui e, soprattutto, che tra di loro non ci siano segreti. Sarà proprio lui ad insospettirsi quando noterà che Cristina ha una stanza segreta nella sua villa…

Nel frattempo, Tessa e Ruggero si ritrovano vicini, capiscono quale sentimento li spinge l’uno verso l’altro e si lasciano prendere dalla passione. Tuttavia, dopo questo momento, la coppia si dice addio…Sarà definitivo? Non resta che aspettare il 4 gennaio!