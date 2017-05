0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ultima puntata di Detto Fatto è andata in onda giovedì 4 maggio e per Caterina Balivo è stato un successo oltre ogni aspettativa. Il contenitore pomeridiano di Rai 2, sospeso per dare spazio alla 100° edizione del Giro d’Italia, si è concluso con una diretta di due ore e mezzo. È stata una formula sperimentata per la prima volta dalla squadra messa in piedi dalla conduttrice napoletana e l’esperimento si è rivelato positivo, come confermano i numeri e le reazioni social.

Sono stati tantissimi i telespettatori ad interagire da casa via Facebook e Twitter, anche grazie alla complicità del mago del look Giovanni “Giò Giò” Ciocci e della social media guest Elisa D’Ospina. Davanti e dietro le quinte hanno dato il loro contributo speciale Salvo Filetti, Alessandro Servida, Emanuela Tonioni e tutti gli altri. È stato il modo perfetto per questo arrivederci provvisorio: dal 29 maggio la trasmissione torna per due settimane, prima di rimandare l’appuntamento a settembre dopo la nascita della secondogenita di Caterina.

L’ultima puntata di Detto Fatto: i numeri

“Dopo la messa in onda, abbiamo mangiato sfogliatelle e brindato con autrici, produttrici e il regista: sì, oggi in camerino un gineceo!”, ha scritto Balivo su Facebook dopo la diretta. La sua voglia di riscatto dopo il periodo sfortunato su Rai 1 ha avuto la meglio: la media finale è tra l’8 e il 9% di share, con picchi del 10% che le hanno spesso permesso di superare Verdetto finale, il diretto concorrente dell’ammiraglia Rai. Il pubblico ha premiato e Caterina ha ringraziato così.

Leggo ora tutti i vostri commenti e messaggi! Ma quanti siete? Vorrei abbracciarvi tutti ❤️ Grazie di averci fatto compagnia in questa nostra prima diretta! Torniamo con voi dal 29 Maggio sempre dalle 14:00 alle 16:30 😀 pic by @antonioperfetto #caterinabalivo #caterinasecrets #DettoFattoRai Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 4 Mag 2017 alle ore 08:56 PDT