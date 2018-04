Ultima puntata di Don Matteo 11: Terence Hill campione di ascolti

472 CONDIVISI Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo 11. Il finale di stagione ha incassato ascolti da record, battendo addirittura il quotatissimo Emigratis di Pio e Amedeo. Terence Hill si conferma ancora una volta sovrano della fiction di Rai 1 e del cuore degli spettatori italiani.

Ultima puntata di Don Matteo 11: più del 30% di share per il finale di stagione

L’ultima puntata di Don Matteo è andata in onda ieri sera su Rai 1 ed ha registrato oltre il 30% di share. Tradotto in cifre, significa che circa 6 milioni e 777 mila spettatori sono stati incollati allo schermo tv per il finale di stagione della serie. Terence Hill interpreta ormai da anni il prete detective più amato dagli italiani: parliamo di una delle fiction più longeve della tv del Belpaese.

I numeri degli ascolti sono un gran bel risultato per Rai 1, data la concorrenza in onda ieri sera. Primi fra tutti Pio e Amedeo con Emigratis con l’8,85% di share, seguiti da The Voice of Italy, il film Attacco al Potere, Quinta Colonna e IT – Una Mente Pericolosa.

Don Matteo 12 si farà: l’annuncio di Lux Vide

Matilde e Luca Bernabei, presidente e amministratore delegato Lux Vide, hanno annunciato la prossima stagione del telefilm: “Don Matteo 12 si farà. Vogliamo produrre una 12/a edizione di Don Matteo ancora più bella e con dei temi ancora più forti. Stiamo pensando a una collezione di tv movie, ma non possiamo svelare il tema“. La location delle riprese sarà ancora Spoleto, ma non si esclude la possibilità di girare anche in Umbria, nelle zone colpite dal sisma. Ad ogni modo, le riprese non cominceranno prima del 2019, parola di Terence Hill. Il pubblico è in fermento anche per conoscere i nomi degli ospiti delle varie puntate: dopo la partecipazione di Carlo Conti in Don Matteo 11, Andrea Damante e Belen Rodriguez, ci si domanda chi saranno i prossimi vip che arricchiranno il cast della serie.