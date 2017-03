99 CONDIVISI Condividi Tweet

Con il penultimo episodio andato in onda mercoledì 15 marzo sono stati raggiunti ben 3.399.000 spettatori, pari al 14.4% di share: ormai però ci si avvia verso l’ultima puntata de La Porta Rossa e le indagini dovranno necessariamente portare alla scoperta del colpevole.

Aspettando l’ultima puntata de La Porta Rossa

Uno degli aspetti più interessanti della serie TV con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Loretta Goggi – oltre alla vicenda in sé, che sta tenendo gli spettatori incollati allo schermo – è sicuramente la modalità “interattiva” con cui i protagonisti stessi interagiscono con il pubblico da casa.

Sulla pagina Facebook ufficiale, infatti, compaiono spesso video-messaggi di Cagliostro/Guanciale che riflette ad alta voce sui principali sospettati. Come molti già sanno, questa settimana il “fantasma” è alle prese con Piras. Anzi ce l’ha proprio con lui al punto che nell’ultima puntata de La Porta Rossa ha intenzione di agire ai suoi danni…

Ecco il video di Lino Guanciale che invita gli spettatori a partecipare all’indagine

Più di migliaia di commenti hanno snocciolato teorie su teorie per trovare finalmente il colpevole. Ecco alcuni ‘sospetti’ degli spettatori:

Il pubblico aiuta Cagliostro nell’indagine

“Non è Piras! Se fosse lui sarebbe troppo scontato perché è dalla prima puntata che avremmo già trovato il colpevole! Sono curiosa di capire in che modo è collegato Jonas con la storia… Spero in un finale che mi sorprenda!!”

“Continuo a pensare che l’assassino sia una donna…e penso sempre alla Mariani…anche se nel corso delle puntate ho avuto qualche sospetto sulla stessa Anna. Figura mooooolto ambigua il nuovo ragazzo di Vanessa…secondo me potrebbe aver ucciso lui Raffaele in preda ad un attacco di gelosia nei confronti di Vanessa e anche perché forse temeva che parlasse riguardo l’assassinio di Cagliostro…probabilmente perché anche lui ne è coinvolto. Guarda caso quando va a trovare Vanessa per portarle il regalo di Natale, la rabbia gli è passata ed è più sereno, troppo! Anche quel libro poi…”I morti”, molto di cattivo gusto da regalare a Vanessa…a me è sembrata una presa in giro…se non fosse che voglia intenzionalmente mandare un messaggio ben preciso… Staremo a vedere…”

E tu che teoria hai?