Scongiurata la minaccia di cancellarlo prima del previsto, la fiction Mediaset sta comunque, inesorabilmente, volgendo verso la fine: insieme a qualche anticipazione sulle ultime puntate de l’Onore e il Rispetto, arrivano anche le dichiarazioni di Gabriel Garko e una notizia che deluderà molto i fan.

Ultime puntate de L’Onore e il Rispetto: parla Gabriel Garko

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, l’interprete di Tonio Fortebracci, che di fronte alla copertina che, di recente, il settimanale ha dedicato a lui e Adua Del Vesco, ha immediatamente commentato, con un sorriso “Ci siamo svegliati qualche giorno fa e leggendo su Internet abbiamo scoperto che non stavamo più assieme!“, poche parole che smentiscono immediatamente le insinuazioni che di recente hanno fatto sulla coppia.

L’addio della fiction: ecco cosa succederà dopo la fine di questi due episodi

Ma il vero motivo dell’intervista è, purtroppo, un addio: quello che avverrà dopo le queste ultime puntate de l’Onore e Il Rispetto (12 e 19 maggio). La storia, infatti, si concluderà qui e non avrà una prossima stagione, nonostante inizialmente fosse stata messa in programma.

La decisione è stata voluta dall’emittente e confermata dall’attore, che non vede l’ora di lanciarsi verso altri ruoli. Ma come l’hanno presa in famiglia, a suo tempo, quando ha deciso di fare l’attore? “Mia madre avrebbe preferito che avessi scelto una lavoro “vero” – ha raccontato – come il medico o l’avvocato, ma io fin da bambino volevo fare questo mestiere. Questo e nessun altro“.

I segreti di Gabriel Garko: quali sono i suoi difetti?

L’ex modello ha poi deciso di parlare delle difficoltà che ha affrontato per girare la fiction: non molti sanno, infatti, che ha dovuto recitare le scene d’amore con un’asse otto al lenzuolo, e che – naturalmente – per rendere Tonio credibile ha dovuto imparare il siciliano. Missione che sarebbe potuta sembrare facile, dato che la mamma è proprio originaria di quella regione “Purtroppo non ha mai parlato in dialetto in casa perché mio padre è veneto”.

Infine, quando gli è stato chiesto di parlare dei suoi difetti ha ammesso: “Sono egoista e narcisista, anche se odio gli specchi e in casa ne ho soltanto uno grande in bagno”.Ma ci sono molti spettatori pronti a scommettere che ci sia dell’altro…