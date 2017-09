1.3k CONDIVISI Condividi Tweet

Umberto Tozzi ricoverato d’urgenza in ospedale: grosso spavento per il cantante che ha venduto 80 milioni di copie in tutto il mondo. Proprio nel giorno in cui era atteso all’Arena di Verona per il concerto speciale 40 anni che Ti amo, l’artista torinese ha dovuto cancellare tutti i suoi impegni.

Il cantautore, infatti, è stato portato stamattina in una clinica di Peschiera per subire un intervento di appendicectomia in regime d’urgenza.

Tozzi stesso ha voluto fare chiarezze sulle sue conduzioni di salute tramite un comunicato ufficiale. “Mi dispiace con tutto il cuore per quello che sta accadendo”, ha scritto sulla sua pagina Facebook. “Tra poco entrerò in sala operatoria: avrei voluto essere con voi stasera per quello che si annunciava come il mio più bel concerto, ma ci vedremo prestissimo per passare insieme la nostra serata indimenticabile”.

40 anni che Ti amo è la serata che sarebbe andata in onda martedì 19 settembre su Canale5. Un’esibizione organizzata per festeggiare insieme ai suoi fan i quarant’anni della sua canzone più famosa. Un vero e proprio evento accompagnato dai tanti brani che lo hanno reso celebre in Italia e nel mondo – come Gloria, Si può dare di più, Gli altri siamo noi, Gente di mare, Dimmi di no, Stella stai – arrangiati e interpretati in una veste più moderna.

Umberto Tozzi ricoverato d’urgenza: l’augurio di Gianni Morandi

F&P Group, che produce il concerto con Momy Records, Concerto Music e Saludo, ha fatto sapere che la serata potrebbe essere recuperata il prossimo 14 ottobre, qualora il Comune di Verona desse l’ok. In tv il live sarà sostituito dal film Biancaneve e il cacciatore con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron.

Sul palco dell’Arena erano attesi ospiti quali Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Albano, Fausto Leali, Raf e Anastacia, con cui Tozzi ha recentemente reinterpretato proprio Ti amo. Morandi, sempre molto attivo sui social, ha subito augurato all’amico Umberto una pronta guarigione.