Tra tira e molla, dichiarazioni di Lino Banfi e petizioni online, pare proprio che sia possibile considerare Un Medico In Famiglia confermato per l’undicesima stagione! Tantissimi i fan che si stanno passando la voce in questi giorni.

Un Medico in Famiglia confermato: la Rai è finalmente tornata sui suoi passi?

Una minaccia che pendeva sia sugli spettatori che sugli attori e sulla produzione: dopo la decima stagione, andata in onda all’inizio della scorsa primavera, sembrava che i non eccellenti ascolti avrebbero decretato la fine delle avventure della famiglia Martini. Ed invece, finalmente, arriva una buona notizia.

Già il mitico Lino/Nonno Libero aveva provato a rassicurare i fan tempo fa, dicendo che: “Io avevo parlato con la produttrice, Veridiana Bixio, e so che questa undicesima serie si fa. Addirittura mi avevano detto che per girare le prime scene saremmo andati in Alto Adige, ma altro non so”.

Adesso è il settimanale Spy ad annunciare Un Medico In Famiglia confermato, anticipando il fatto che la Rai nel 2018 riporterà ufficialmente sul piccolo schermo l’ultima stagione della fiction, in onore del ventesimo anniversario dal primissimo episodio messo in onda.

Cos’altro sappiamo della stagione ‘evento’ che omaggerà 20 anni di Un Medico In Famiglia

L’emittente è dunque tornata sui suoi passi, e ha deciso di rimettere in moto sia la macchina amministrativa che produttrice della serie: da altre informazioni ‘volanti’ dati da Lino Banfi, sappiamo che potrebbero non essere 13 puntate, ma solo 7 o 8. Il che coinciderebbe con l’idea di regalare al pubblico una ‘serie evento’ per festeggiare i 20 anni e congedare la famiglia Martini.

In attesa dell’annuncio ufficiale della Rai, i gruppi di fan che sui social avevano attivato la petizione per la stagione 11 possono finalmente festeggiare. Chissà che proprio la loro voce non sia arrivata ai vertici di Rai Fiction e li abbia aiutati a prendere questa decisione!