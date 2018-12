0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il primo ciak a Roma e il lungo set estivo in Alto Adige, Un passo dal cielo 5 si appresta a tornare in tv. In quasi 6 milioni erano incollati allo schermo nel corso dell’ultima messa in onda.

Merito di una storia avvincente, che intreccia gli affascinanti scenari naturalistici italiana a temi sempre attuali. Ma anche di un cast che pur cambiando di annata in annata, conserva immutata la sua freschezza e non smette mai di sorprendere.

Un passo dal cielo 5 cast tra conferme e novità

La quinta stagione della fiction di Rai 1 conferma ovviamente Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido. Ma il settimanale Spy ha anche rivelato che Terence Hill, storico interprete di Pietro Thiene nelle prime tre stagioni, è pronto a tornare a cavallo e indossare le vesti del guardaboschi per la prossima annata. Staremo a vedere.

Accanto a Liotti resiste Pilar Fogliati: la bella Emma e Francesco riusciranno a vivere la loro storia d’amore? Di mezzo ci si metterà il Maestro Albert Kroess, interpretato da Matteo Martari.

Un passo dal cielo 5 anticipazioni sui nuovi personaggi

Nel cast torna anche Enrico Ianniello, ovvero il commissario Vincenzo Nappi. Lui e Rocío Muñoz Morales (la moglie Eva) dovranno prendersi cura della loro prima figlia, Carmela.

La prima new entry sarà Beatrice Arnera: reduce da Romolo + Giuly e Addio fottuti musi verdi dei The Jackal, sarà la forestale Valeria Ferrante. Con lei ci saranno Jenny De Nucci (la nipote Isabella) e Matteo Giuggioli (Klaus, un ragazzo dal passato difficile). Infine, Gianmarco Pozzoli veste nuovamente i panni di Hube, il buffo assistente del vice questore.

Le riprese si sono svolte in estate nei consueti paesaggi mozzafiato, la trama e quando va in onda sono stati annunciati dalla Rai. Per restare aggiornati, basta visitare la pagina Facebook ufficiale della fiction.