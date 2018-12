0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un passo dal cielo 5 è uno degli eventi televisivi più attesi della prossima stagione. Gli appassionati della fortunata fiction di Rai 1, scritta da Mario Ruggeri e prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide, non dovranno ancora attendere molto. Quando va in onda è una domanda che ha finalmente una risposta.

I nuovi episodi del giallo rosa cominceranno a gennaio 2019, con tutta probabilità nella collocazione consueta del martedì in prima serata.

Un passo dal cielo 5 quando va in onda? Gennaio 2019

Le puntate della quinta stagione dovrebbero posizionarsi in palinsesto nello slot attualmente occupato da L’amica geniale. La serie di Saverio Costanzo, tratta dal bestseller di Elena Ferrante, è infatti composta da 4 puntate. Iniziata il 27 novembre scorso (con grandi dati Auditel a suo favore), terminerà martedì 18 dicembre. Il martedì successivo è quello di Natale e sarà dedicato ad una programmazione speciale. Il successivo è il giorno di Capodanno, ancora in piene festività. Quindi la fiction con Daniele Liotti dovrebbe cominciare tra l’8, il 15 o il 22 gennaio. Ovviamente non c’è ancora una conferma ufficiale.

Un passo dal cielo 5 quando inizia: 9 o 16 gennaio

La quarta stagione si era conclusa con un grande successo di ascolti. L’ultima puntata, andata in onda il 21 marzo 2017, aveva totalizzato il 24,5% di share, più di cinque milioni e mezzo di spettatori. Un risultato eccezionale considerando che intanto, su Canale 5, L’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi e Raz Degan quasi vincitore si fermava al 21% di share.

Quel finale aveva lasciato molte questioni in sospeso. Un passo dal cielo 5 tenterà dunque di bissare il successo, a dimostrazione che gli attori protagonisti sono ormai entrati nel cuore del pubblico. Il cast è pieno di conferme e novità, le riprese si sono svolte nelle consuete location mozzafiato, la trama è stata annunciata dalla Rai. Per restare aggiornati, basta visitare la pagina Facebook ufficiale della fiction.