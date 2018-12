0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un passo dal cielo 5 è la fiction che apre il 2019 di Rai 1. Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido interpretato da Daniele Liotti, torna dalla sua casa sospesa sul lago di Braies, in Alto Adige, per risolvere crimini e mettere ordine nella sua difficile vita sentimentale.

La trama della quinta stagione intreccia, come sempre, la meravigliosa natura italiana a temi di stretta attualità.

Un passo dal cielo 5, trama dei nuovi episodi

Nei nuovi episodi, Neri sta per coronale il suo sogno d’amore con la bella etologa Emma Giorgi quando il Maestro Albert Kroess interviene a far saltare tutto. Potrebbe esserci proprio lui dietro a una misteriosa vicenda che riguarda il passato di Neri: un figlio scomparso. Una storia che riapre vecchie ferite e costringe Francesco a fare i conti con sé stesso.

Intanto, il commissario Vincenzo Nappi deve risolvere una sfida difficile: prendersi cura di Carmela, la figlia che ha avuto con Eva. La piccola sconvolge l’equilibrio della famiglia al punto da mettere in discussione la permanenza stessa di Eva a San Candido. Ed è proprio qui che entra in scena Valeria Ferrante, una nuova forestale dal passato burrascoso.

Un passo dal cielo 5 anticipazioni quinta stagione

Dopo la morte della sorella, Valeria dovrà prendersi cura della nipote Isabella, un’adolescente timida e ingenua. Accanto a lei c’è Klaus, un ragazzo che ha alle spalle una famiglia difficile e che dovrà scoprire cosa significa veramente amare qualcuno.

È così che si riempie la foresteria, con una strana convivenza tra Vincenzo, Carmela, Valeria e Isabella. Una famiglia allargata che porterà sorrisi, incomprensioni e, per Vincenzo, forse anche qualcosa in più.

Il cast è pieno di conferme e di new entry, le location delle riprese sono mozzafiato, quando va in onda è stato annunciato dalla Rai. Per restare aggiornati con tutte le novità, basta visitare la pagina Facebook ufficiale della fiction.