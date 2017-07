392 CONDIVISI Condividi Tweet

Step child adoption e unione civile per Gianna Nannini: così come recita ‘Sei nell’anima’, colonna sonora di Manuale d’amore 2, “Vado punto e a capo“. Ed è proprio così anche nella vita reale della cantante: un nuovo inizio e una nuova vita fuori dall’Italia.

Unione civile per Gianna Nannini: “In Italia non tutelano nostra figlia”

“Faccio i bagagli e cerco una casa in affitto a Londra per viverci” racconta la rocker italiana a Vanity Fair. Il motivo non è solo artistico, ma soprattutto affettivo e…legislativo. Da anni, infatti, lei e la sua compagna Carla hanno una figlia, Penelope. Penelope ha 7 anni e, al momento, non è tutelata da nessun riconoscimento né dall’ufficialità della relazione di Gianna e Carla. Ecco perché c’è bisogno di Londra:



“Mi ci trasferisco con Carla e Penelope. Non ci sono leggi, in Italia, che mi garantiscano cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo. Quindi me ne vado in questo Paese, l’Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma, e dove registro anche i miei dischi da trent’anni. Faccio l’unione civile con Carla e la stepchild adoption, perché adesso è questo l’unico vero nucleo familiare di cui posso fidarmi”, spiega inoltre nel libro.

Le decisione di andare via dall’Italia non è semplice per la cantante

Insomma, step child adoption e unione civile per Gianna Nannini: una scelta giusta, coraggiosa e necessaria. Ma è ovvio che la partenza non è facile, e il suo paese le manca: “Londra è tutto il mondo, tutti i colori diversi che stanno assieme, ma gli inglesi sono sempre stati ‘brexit’Mi manca la mia terra. Mi manca il mio vino. Tornerò prima o poi per vivere questo lato legato alla natura“.

Il pubblico ha di recente criticato e polemizzato sull’esibizone di Gianna Nannini ai Wind Music Awards, ma ora che si tratta di faccende personali la reazione è tutta diversa: “Fai bene …purtroppo l Italia ormai è diventato il rifugio degli altri e i veri diritti le vere cause sono nei pozzi più oscuri… fai bene come fanno bene ad andare via tutti coloro che vogliono rispetto dignità ed una vita vivibile…”