0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre tutti aspettano il matrimonio dei Ferragnez arriva una dolcissima notizia: il 1 settembre Valeria Favorito si sposa. Per chi non collegasse immediatamene, si tratta della ragazza che, anni fa, è stata ‘salvata’ dall’amatissimo Fabrizio Frizzi, scomparso pochi mesi fa con profondo lutto di colleghi, amici, parenti e sostenitori.

Valeria Favorito si sposa: la felicità della futura sposa e il ricordo del nobile gesto

La vicenda risale al 2000 e riguarda una bambina di 11 anni che ricevette una drammatica notizia: una diagnosi di leucemia mieolide acuta, una patologia delicata e particolarmente aggressiva. L’unica speranza era solo un trapianto.

Frizzi si era iscritto al registro nel 1994. Nel 2000, i medici notarono che il suo midollo era compatibile con quello della ragazza veronese. Inizialmente il presentatore ebbe qualche esitazione perché stava vivendo un periodo ricco di impegni lavorativi: stava girando la fiction Non lasciamoci più ed era alla conduzione di Per tutta la vita…?, quiz in prima serata nel quale era affiancato da Romina Power. “Fabrizio oggi non c’è perché domenica scorsa ha fatto una cosa molto bella, una cosa importante per qualcuno”, disse la cantante in tv quando il conduttore si assentò per l’intervento.

La commovente confessione della futura sposa sul presentatore

Il donatore, secondo la legge, deve restare anonimo. Così avvenne per diversi anni. Fu Valeria a fare di tutto per conoscere la persona che le aveva salvato la vita. Entrò così in contatto con Fabrizio. I due poi si conobbero e strinsero così tanto amicizia che lui cominciò a chiamarla “la mia sorella di sangue”.

18 anni dopo, sabato 1 settembre 2018, finalmente, le tanto attese nozze della giovane: Valeria Favorio si sposa. In seguito alla sua scomparsa, la futura sposa confessò: “Lo volevo come testimone. Mi disse: se le mie forze me lo consentiranno, oggi sto bene, domani non so“.

Tanti auguri alla futura sposa!