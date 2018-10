0 CONDIVISI Condividi Tweet

Valeria Marini sceglie Ivan? Di sicuro la stellare showgirl lascia Temptation Island Vip “da sola”, liquidando il suo Patrick con una serie di riflessioni davvero amare. Ecco il botta e risposta dei due, l’epilogo della rottura più scioccante di questa edizione insieme a – ultimo aggiornamento – quella di Simona Ventura e Gerò Carraro. Quasi tutte le coppie del programma sono andate a casa separate, compresa quella di Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Valeria Marini sceglie Ivan? “Lui mi ha dato attenzioni”, dice a Patrick

«Tenendomi dentro tutte le emozioni che ho vissuto qui – hanno ascoltato gli spettatori che hanno assistito all’ultimo falò del reality – voglio uscire di qui sperando di trovare l’amore fuori di qui senza Patrick». L’accusa al suo (ormai) ex è chiara e diretta: «Io voglio un uomo che mi ami e che possa rendere il mio principe e tu non lo sei»

Inutili i suoi tentativi di chiarimenti, lei è rimasta assolutamente convinta della sua posizione: «Tu non sai cos’è l’amore. Io non sono un manifesto, sono una donna. Io ti ho mandato dei messaggi, una provocazione. Se mi amavi mi venivi a prendere dentro il villaggio. Da Patrick voglio le scuse per aver parlato male di me».

Ma Valeria Marini sceglie Ivan, dopo aver lasciato Patrick? La decisione non è esattamente così diretta: «Ivan mi ha dato attenzione. Mi ha fatto riflettere, lui mi ha dato cose che tu non mi hai dato mai. Non mi hai mai detto ti amo… mi mandi i link di Fantozzi. Io pensavo che tu fossi una persona che mi voleva bene. Io volevo mandare a Patrick dei messaggi che lui non ha colto. Perchè non hai fatto come Fabio che è entrato nel villaggio a riprendersi Marcella».

Le parole di risposta di Patrick durante il falò di Temptation Island Vip

La reazione alle parole della showgirl da parte di Patrick è stata incredula, ha provato a difendersi dalla pioggia di accuse: «Ma tu stai scherzando ho visto 16 video di te, ti sei baciata con quello. Non puoi pretendere amore se non lo dai Dici delle cose stupide»