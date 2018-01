85 CONDIVISI Condividi Tweet

In un’intervista molto intima rilasciata al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 1 febbraio, è venuta fuori che Valeria Marini soffriva di depressione. Le cause scatenanti hanno riguardato sia il lato professionale che quello privato.

Valeria Marini soffriva di depressione: il racconto del suo periodo difficile e tormentato

In coda alle sua parole su Vittorio Cecchi Gori dopo la sua morte, l’ex gieffina vip ha rilasciato una lunga dichiarazione in cui ha aperto il suo cuore, svelando ombre e fragilità della sua vita. In particolare, ha raccontato: “Sono riuscita a superare un anno veramente difficile in cui mi aspettavo tante soddisfazioni che invece non sono arrivate”. Probabilmente la showgirl si riferisce al periodo immediatamente successivo al reality condotto da Ilary Blasi, un evento TV che – da come si aspettava lei – avrebbe dovuto rilanciarla.

Dopotutto il pubblico ha potuto conoscere il suo lato più umano e reale. Ma evidentemente mostrare sé stessa come persona non è bastato a ‘lasciare un segno’ nello showbusiness attuale.

L’amore ed una carriera che non sboccia come dovrebbe: la Marini non perde le speranze

Un altro dei motivi per cui Valeria Marini soffriva di depressione riguarda la possibilità di ‘ampliare’ la sua carriera, specialmente cinematografica. Un’opzione che, secondo lei, non le sarà mai accessibile: “Pago lo scotto della popolarità televisiva. Avrei bisogno che un regista come Ferzan Ozpetek o come Pedro Almodovar mi offrisse l’occasione di smontare il mio personaggio e la mia iconografia. Voglio l’opportunità di svelare un’altra parte di me. Sono stanca di fare la guest star in tv. Meriterei di più“.

Infine, interrogata sulla sua situazione sentimentale, il futuro e i suoi desideri, la protagonista di ‘Bambola’ confessa: “Conosco l’amore della famiglia. Conosco l’amicizia e la sua profondità. Ma l’amore… L’amore vero, quello con una persona con cui sentirsi complice e alleata no, non credo di averlo mai provato. Ma lo aspetto”.