60 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le dichiarazioni ufficiali dell’ex moglie Rita Rusic, arriva anche un lungo commento di Valeria Marini su Vittorio Cecchi Gori, di recente uscito dal coma farmacologico ma ancora in condizioni abbastanza serie. La showgirl, sua affezionata compagna per sei anni, aveva capito che qualcosa non andava…

Valeria Marini su Vittorio Cecchi Gori: “Dovevamo passare il Natale insieme, ma il suo telefono era staccato”

Intervistata da Il Corriere, la futura protagonista (insieme a Elisabetta Canalis) de Le Spose di Costantino, ha raccontato cos’è successo poco prima di quell’angosciante mattinata di Natale in cui l’imprenditore è stato colpito da un attacco ischemico e problemi cardiovascolari: “Chiamavo, chiamavo, chiamavo. Il suo cellulare era staccato. E ho cominciato a preoccuparmi. Avremmo dovuto passare insieme Natale – svela – proprio perché non volevo lo trascorresse da solo. E la sera della vigilia lo cercavo, ma il suo telefono era muto.”

A quel punto i dubbi di Valeria Marini su Vittorio Cecchi Gori sono diventate preoccupazioni: “Ho capito che poteva essere successo qualcosa e ho chiamato il professor De Luca che lo sta seguendo in questo periodo. Lui mi ha confermato che Vittorio stava male e che lo aveva portato al Gemelli. Per fortuna il dottore ha capito la gravità della situazione ed è corso in ospedale. Infatti l’hanno portato subito in rianimazione, dove si trova ancora adesso.”

L’affetto tra i due rimane, lei era consapevole della sua ‘sofferenza psicologica’ degli ultimi tempi

Legata a lui da un affetto che, nonostante la fine della loro relazione, ancora persiste, la ‘stellare’ Valeria conosceva bene le condizioni fisiche (“l’essere così in sovrappeso non ha aiutato” ha precisato) e soprattutto quelle emotive del suo ex compagno, ovvero la sua “sofferenza psicologica” dell’essere rimasto solo. “Sono preoccupata, anche se so che è in ottime mani. Meglio di così non poteva capitare. Al Gemelli sono bravissimi e lo stanno seguendo proprio con grande cura. Gli hanno salvato la vita. L’unica cosa che conta adesso è che lui sia fuori pericolo. Per il resto, continuerò a pregare. E cerco di essere ottimista“.