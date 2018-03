101 CONDIVISI Condividi Tweet

Valerio Scanu Maria De Filippi, l’ex coppia d’oro di Amici. In un’intervista al Messaggero, il cantante ha rivelato che ormai i rapporti con la conduttrice sono freddissimi. Tanto da parlarsi tramite avvocati. Una lite che risale al 2016, quando l’allievo della factory defilippiana non era stato invitato a partecipare al Coca-Cola Summer Festival, organizzato proprio dalla Fascino di “zia Mary”. Per favorire altri artisti di major più potenti, disse lui. Ora Scanu ha deciso di raccontare tutta la verità nel suo libro Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary, dal 15 marzo nelle librerie.

Valerio Scanu Maria De Filippi, lite capitolo 2

“A Maria devo molto, sono una sua creatura, non lo rinnego”, ha ammesso Valerio. “Sarei un ingrato se non lo riconoscessi. Ma non per questo bisogna rimanere schiavi a vita di un percorso o di una persona. Ci sono stati dei momenti in cui sono rimasto deluso. Io ho lottato con sacrificio per continuare ad avere un posto nella musica. E l’ho fatto solo grazie a me stesso”. In un post sul suo profilo Facebook, Scanu si era scagliato contro Maria de Filippi. “Prima o poi questo sistema cadrà e finalmente la musica, quella vera, quella che arriva ai cuori della gente… sarà libera”: così si concludeva la sua bordata.

Valerio Scanu: Amici è soltanto un ricordo

“Quel post mi costò caro”, ha confessato il cantante. “Ma per me la libertà non ha prezzo. Non mi pento del mio percorso, né delle mie parole”. Alla domanda se si è mai più riparlato con Maria, la sua risposta è schietta e sincera: “Si sono parlati gli avvocati”. Tuttavia è giunto il momento di voltare pagina, perché “sono uno che le cose le vuole fare bene e subito”. Dal 16 marzo sarà disponibile il suo ultimo singolo, Ed io. Una canzone scritta a quattro mani da Simonetta Spiri e Tony Maiello. Nelle librerie, invece, si può trovare il suo libro autobiografico, edito da Ultra Edizioni.