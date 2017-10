1 CONDIVISI Condividi Tweet

Una volta annunciato il direttore artistico e il presentatore, le notizie su Sanremo 2018 cominciano a rincorrersi: quali saranno i principali cambiamenti di questa edizione e, soprattutto, chi vedremo come vallette di Claudio Baglioni? Sappiamo, infatti, che il cantante sarà necessariamente affiancato da altri volti famosi in qualità di vallette o valletti – come chiamavano l’attore Gabriel Garko.

Svelati i nomi delle vallette di Claudio Baglioni e i cambiamenti che il presentatore/direttore apporterà allo show

Grazie ad un’intervista del TG 1 possiamo, infatti, conoscere le prime grandi modifiche della kermesse musicale che il cantante ha deciso di apportare: innanzitutto, niente più eliminazioni tra gli artisti. Durante i cinque giorni nessuno dei concorrenti lascerà il palco dell’Ariston: “Nessuno andrà via, cominceranno e finiranno tutti insieme”.

In secondo luogo, anche la durata delle singole esibizioni subirà una variazione: sarà più lunga, per un minimo di 4 minuti. Ma non è finita qui: “Via la serata cover”. Il moment dedicato al tributo di altri pezzi famosi, creato da Morandi del 2011 in onore ai 150 anni dell’Unità Di Italia. “La musica sarà al centro del Festival”Al suo posto una serata dedicata ai duetti.

Per quanto riguarda le nuove e papabili vallette di Claudio Baglioni, il settimanale Chi ha fatto tre nomi: Miriam Leone, Sabrina Ferilli e Ilaria D’Amico. Cosa ne pensate di questa scelta?