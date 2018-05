687 CONDIVISI Condividi Tweet

Manca poco all’inizio della nuova serie targata Rai Fiction: da lunedì 7 maggio, per quattro settimane, la bella Vanessa Incontrada e il Capitano Maria ci racconteranno una storia intensa, originale e, al tempo stesso, straordinariamente ‘normale’.

Vanessa Incontrada e il Capitano Maria: di cosa parla la nuova fiction Rai?

La trama della nuova produzione di Rai Fiction narra le gesta di Maria (Incontrada), capitano dei Carabinieri, profondamente segnata dalla misteriosa scomparsa del marito – risalente a 10 anni prima ed imputata ad un generico ‘malore’ – e alle prese con due figli problematici. Sarà proprio per impedire alla figlia di frequentare ‘un brutto giro’ che deciderà di lasciare Roma per ritrasferirsi nella sua città natia, in Puglia.

La complessità del suo ruolo, il ritorno in patria e i problemi da ‘mamma’ non saranno le sole cose che la metteranno in discussione durante la sua nuova vita: svolgendo i suoi incarichi da capitano delle forze dell’ordine, infatti, si troverà ad affrontare la malavita organizzata, e suo malgrado scoprirà che questo tremendo fil rouge lega pericolosamentee il passato (suo marito c’entrava qualcosa con loro?) e il futuro (la criminalità intaccherà il mondo che lascerà ai suoi figli).

Parliamo un po’ del personaggio, di questo rapporto speciale di Vanessa Incontrada e il Capitano Maria: “È stata un’esperienza molto forte, il titolo è come se mi desse già una certa responsablità Spero che il pubblico si innamori della sua quotidineità e normalità. Maria fa un lavoro importante, ed è al tempo stesso una mamma, che è un altro lavoro importante).”

“Mettermi nei suoi panni – continua la bella attrice in occasione della conferenza stampa di presentazione della prima puntata – mi ha dato molta formalità: indossare fisicamente la divisa, ad esempio, mi ha trasmesso molta disciplina, così come la presenza di veri carabinieri sul set che ci trasmettevano il rigore della divisa, dell’ordine, ecc. Io normalmente sono più maschiaccio – ride – ho una posstura più ‘gobba’, invece mi veniva di stare più dritta!”

Infine, conclude: “È stato un ruolo per cui, per la prima volta, sono dovuta stare davvero molto in ascolto. Ho osservato e sentito tutto quello che dicevanoe vivevano i carabinieri veri, ho dovuto imparare ad impugnare una pistola – altra irresistibile risata – e non è stato semplice. Il mio viso a volte non era crediible, il regista me la faceva rifare. Ho persino dovuto indossare i tappi per coprire il rumore fortissimo degli spari!”.

A commentare la ‘performance’ dell’attrice e presentatrice di Barcellona ci pensa Carlo Degli Esposti, produttore della fiction e grande estimatore della protagonista: “Abbiamo chiesto a Vanessa di essere protagonista di questo racconto perché è un simbolo della forza, del quotidianeità e della femminilità, e l’ha interpretata in maniera fantastica.”

Perfettamente d’accordo uno dei suoi co-protagonisti, Andrea Bosca (visto già insieme a lei di recente in Riprese di Non dirlo al mio capo), che parla di una sinergia sia lavorativa che personale, e di come lavorare a questi personaggi li abbia un po’ cambiati. Il suo ruolo è quello del capitano ‘residente’, quello che deve lasciare il comando alla nuova arrivata e che – inizialmente – oppone resistenza al cambiamento:

“Durante le riprese abbiamo fatto grandi chiacchierate anche fuori set io e Vanessa, ci siamo confrontati su tante cose, sulle nostre vite. Il capitano che interpreto è un uomo capace di stare al comando, è esperto di tecnologie, è tutto di un pezzo, rigoroso. Ma cosa succede se si innamora della persona sbagliata?”

E sì, questo è uno spoiler: “L’ingresso di Maria della vita del mio personaggio gli da’ un cuore – una cosa per cui ringrazio Vanessa anche personalmente! All’inizio il mio personaggio rappresenta come si è gestito un problema finora. Rappresenta la resistenza verso qualcuno di nuovo che viene a comandare, che deve innestare un nuovo modo. Lei però ha le capacità e riesce a convincere la squadra, è un leader perché sa affrontare le cose in un modo che nessuno ha mai fatto prima.”

L’intento de Il Capitano Maria secondo i dettami della Rai Fiction sono spiegati dalla direttrice in carica: “Abbiamo scelto di programmarla il lunedì come le serie evento e come quelle crime, creando un appuntamento con una serie dal valore cinematografico che racconti l’italia attraverso il genere. Una serie che mescola elementi tipici del DNA della Rai e del servizio pubblico con elementi di innovazione. Dal maresciallo Rocca in Rai, infatti, possiamo dire che c’è continuità nel racconto dei Carabinieri, però è la prima volta che prende la forma di un vero e proprio romanzo in quattro puntate. Una storia ampia e profonda che non vediamo l’ora di mostrarvi.”

E voi che dite? Siete pronti per Vanessa Incontrada e il Capitano Maria?

Insieme all’attrice vedremo sullo schermo Giorgio Pasotti, Camilla Diana, Massimiliano Frateschi, Marco Zingaro, Andrea Bosca è Carmine Buschini, il celebre Leo di Braccialetti Rossi!