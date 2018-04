746 CONDIVISI Condividi Tweet

Vanessa Incontrada è la regina indiscussa della fiction italiana. L’attrice, reduce dal grande successo di Scomparsa, sarà protagonista di ben quattro nuove serie che arriveranno in tv tra il 2018 e il 2019. La prima è Il Capitano Maria, in onda su Rai 1 dal prossimo 7 maggio. Un poliziesco diretto da Andrea Porporati nel quale Incontrada sarà Maria Guerra, comandante dei carabinieri e madre di due figli. Tornata a Bari, sua città natale, vedrà le sue indagini incrociarsi con l’evento che dieci anni prima le ha cambiato la vita: la morte del marito, un magistrato del Tribunale dei minori. Con lei nel cast, Giorgio Pasotti, Andrea Bosca, Francesco Colella e Camilla Diana.

Vanessa Incontrada: fiction 2018-2019 in arrivo

Vanessa sarà poi impegnata con l’atteso Non dirlo al mio capo 2, la seconda stagione della fortunata serie Lux Vide. Per i fan di Lisa Marcelli, il suo boss Enrico Vinci (Lino Guanciale) e la stravagante vicina di casa Perla (Chiara Francini), l’attesa dovrà durare ancora un po’: la fiction è stata rimandato all’autunno.

Niente paura. Per ingannare l’attesa, vedremo Incontrada nel film tv I nostri figli, trasmesso il 25 novembre in prima serata su Rai 1 in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un tv movie, prodotto dalla 11 Marzo di Matteo Levi e diretto da Andrea Porporati, basato sulla storia vera di Marianna Manduca, la donna uccisa a coltellate nell’ottobre 2007 dal marito, Saverio Nolfo, che aveva denunciato 12 volte. L’attrice spagnola sarà la moglie di Carmelo Calì, il cugino della vittima, che ha deciso di adottare i figli della donna.

Vanessa Incontrada oggi: a tutta fiction

Infine, Incontrada tornerà a breve sul set per girare una serie in 12 puntate intitolata provvisoriamente Zero in condotta. Una fiction liberamente ispirata a Diario di un maestro, lo storico sceneggiato Rai del 1973 diretto da Vittorio De Seta, a sua volta basato sul libro autobiografico Un anno a Pietralata di Albino Bernardini. Vanessa sarà una professoressa in una scuola media di periferia, alle prese con adolescenti problematici, bullismo e il sempre più difficile ruolo di insegnante. La sua vicinanza alla realtà resta il segreto del successo di un’attrice così.