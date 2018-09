0 CONDIVISI Condividi Tweet

Chi l’ha detto che la serialità televisiva è morta? Vanessa Incontrada in Non dirlo al mio capo 2 strega ancora una volta gli spettatori di Rai 1 con la sua bellezza, il suo talento e le sue avventure di mamma e donna in carriera un po’ sbadata.

Vanessa Incontrada in Non dirlo al mio capo 2 regina assoluta di ascolti

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Non dirlo al mio capo 2 e la fiction di Rai 1 si conferma regina assoluta del giovedì sera. Gli ascolti sono saliti alle stelle: 21,64% di share traducibile in 4 milioni e 500 mila utenti incollati al televisore. Questo successo non è solo merito della bella Vanessa, ma anche dei suoi validi colleghi Lino Guanciale, Giorgia Surina e Chiara Francini.

Li avevamo lasciati cosi: Lisa ed Enrico si lasciando andare l’uno all’altra, ma solo alla fine della prima stagione saranno scoperte le carte in tavola. Lisa ha mentito pur di farsi assumere: non è vero che non a figli, anzi, ne ha due. Anche Enrico, però, ha custodito un segreto alquanto grave e, cioè, quello di essere sposato proprio mentre intratteneva una relazione con Lisa.

Novità sulla seconda stagione di Non dirlo al mio capo

La prima stagione di Non dirlo al mio capo è finita in totale tensione e i telespettatori aspettavano l’inizio delle nuove serie con molta ansia. Lisa ed Enrico lavorano ancora a braccetto nello studio Vinci, anche se l’elettricità nell’aria non manca. Intanto entrano in scena nuovi personaggi. Tra questi c’è Aurora (interpretata da Beatrice Vendramin), la sorellastra di Lisa: la ragazza tenterà in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruote alla nipote Mia (Ludovica Coscione) che, presa dal risentimento, svelerà un segreto scomodo sulla nuova arrivata rovinando la sua reputazione agli occhi dei compagni di classe.