0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci sarà Vanessa Incontrada in Non Dirlo al Mio Capo 3? La domanda sorge spontanea, dato che il collega e co-protagonista Lino Guanciale ha deciso di abbandonare la serie targata Rai. A questo punto viene da chiedersi se abbia senso girare una terza stagione visto che molti dei protagonisti sono andati via.

Vanessa Incontrada in Non Dirlo al Mio Capo: l’attrice conferma la sua presenza nella terza stagione

Lino Guanciale lascia Non Dirlo al Mio Capo e il pubblico da casa è molto dispiaciuto per la decisione dell’attore. Quest’ultimo ha confessato di essere molto stanco e di voler staccare la spina per riprendere a lavorare dedicandosi a nuovi progetti: “Sono quindici mesi che giro fiction ininterrottamente. E ne sono felice, per carità. Però è arrivato il momento di prendermi una lunga pausa dal piccolo schermo“. Guanciale, inoltre, ha dichiarato di non essere propenso a girare serie che vanno oltre le 2 stagioni.

Nel caso in cui la Rai decidesse di fare anche Non Dirlo al Mio Capo 3, Vanessa Incontrada cosa farebbe? Molti hanno paura che l’attrice spagnola possa seguire le orme del collega, ma la realtà è ben diversa. L’artista, infatti, si è resa disponibile per una terza stagione della fiction che, come sempre, riscuote grande consenso e ascolti da capogiro. L’ultima puntata di ieri sera, infatti, ha registrato numeri record: più di 5 milioni di telespettatori per il 22,7% di share. Ancora una volta Incontrada e Guanciale monopolizzano l’attenzione del pubblico italiano.

Chiara Francini su Vanessa Incontrada: “Siamo diventate grandi amiche”

Altra coppia che funziona alla perfezione sul set è quella composta da Incontrada e Chiara Francini, l’interprete della simpatica Perla: “Io e Vanessa siamo due ragazze di paese, genuine, e anche per questo c’era naturalezza nel recitare. Per me è stato un privilegio poter dare vita a personaggi così belli e farlo in un clima di divertimento e di amicizia. Dentro e fuori dal set si respirava energia positiva“.