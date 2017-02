1 CONDIVISI Condividi Tweet

Vanessa Incontrada in lacrime a Dance Dance Dance. È successo nell’ultima puntata del talent Fox ed è stato senza dubbio il momento più emozionante della serata. L’attrice, che nello show dedicato al ballo ricopre il ruolo di giudice accanto a Luca Tommassini e Timor Steffens, è scoppiata a piangere al termine della performance di Beatrice Olla e Raniero Monaco di Lapio, una delle coppie di personaggi famosi protagoniste del programma.

Se Clara Alonso e Diego Dominguez avevano scelto Roxanne dei Police e Claudia Gerini e Max Vado si erano trasformati in Olivia Newton-John e John Travolta per You’re the One That I Want da Grease, Raniero e Beatrice hanno optato per una reinterpretazione di Try, successo di Pink. Una coreografia di danza e lotta sulle note di una canzone che affronta argomenti delicati come il femminicidio e la violenza sulle donne, temi che stanno molto a cuore all’attrice spagnola.

La coreografia ha scatenato qualcosa in lei e nel suo passato che ha messo a nudo le sue emozioni. Vanessa sostiene da tempo l’associazione Differenza Donna e si batte da anni per aiutare le donne vittime di abusi e per sensibilizzare il pubblico sulla violenza di genere in Italia e in altri Paesi. Il suo pianto è stato un momento liberatorio molto dolce ed emozionante e ha confermato Raniero e Beatrice in testa alla classifica della trasmissione.