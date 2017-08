694 CONDIVISI Condividi Tweet

Eravamo pronti a vederla nella seconda stagione di Non Dirlo Al Mio Capo 2 (come ha annunciato il suo co-protagonista Lino Guanciale in una recente intervista), e adesso fa tristezza vedere la bella energia positiva di Vanessa Incontrada scovolta dall’attentato a Barcellona.

Il messaggio e la sofferenza di Vanessa Incontrada sconvolta dell’attentato a Barcellona

C’era da aspettarsi, naturalmente, una reazione da parte della celebre conduttrice di Zelig. La bella 38 deve i suoi natali alla città spagnola, e nella sua carriera televisiva non ha mai mancato di fare riferimento alla sua cultura, alla sua tradizione e ai suoi luoghi: tutti elementi che dimostrano quanto sia legata alla sua città, attualmente in cima alla cronaca nera a causa di ben due attacchi terroristici.

Dopo che la foto di Paola Perego dopo l’attentato ha fatto infuriare la rete – che l’ha giudicata insensibile, soprattutto per il tempismo con cui ha pubblicato la pietanza spagnola, adesso messaggi di solidarietà e affetto si affollano sotto lo sfogo di Vanessa Incontrada sconvolta dall’attentato della sua Barcellona.

“Vergogna… – ha scritto, naturalmente in spagnolo, e aggiungendo un bello scatto in bianco e nero della città – “Il terrore nel mio cuore… Le mie lacrime sanguinano di dolore“, e poco prima, a commento della notizia: “La violenza continua… non ho parole, sono terrorizzata. Il mio cuore è con voi nella mia città, Barcellona.

La tristezza e il terrore nel cuore: Vanessa Incontrada è figlia di madre spagnola e padre italiano. Dal 1996 vive a Follonica, ma il suo cuore rimane barcelloneta

Naturalmente la presentatrice ‘adottata’ dall’Italia non è sola in questi attimi di terrore: Alvaro Soler, Rocio Munoz Morales e tante altre celebrità che viaggiano (e vivono) tra le terre iberiche e quelle nostrane, stanno soffrendo e temendo il peggio per la loro patria. Un sentimento di paura che, ogni giorno di più, sta tragicamente accomunando tutti i paesi europei.