Un inizio davvero convincente quello della nuova fiction Rai, che già dalla prima puntata ha coinquistato 6.238.000 spettatori (contro i 5.508.000 del Gf Vip): dopo la dichiarazione di Giuseppe Zeno, che l’ha definita ‘un’esperienza unica’, arriva anche il punto di vista di Vanessa Incontrada su Scomparsa e sull’esperienza di recitare un personaggio come il suo.

La dichiarazione di Vanessa Incontrada su Scomparsa, la nuova fiction di Rai Uno che ha esordito col botto

Il merito di questo esordio così di successo va ricercato innanzitutto nella scelta dei due attori protagonisti, entrambi amati e stimati dal pubblico italiano, che li ha seguiti sulla fiducia. In secondo luogo, la decisione di affrontare una storia drammatica e in grado di suscitare una forte empatia con i personaggi.

Ecco, infatti, la conferma nelle parole di Vanessa Incontrada su Scomparsa e sulla trama:

“Cose come quella che abbiamo trattato in Scomparsa succedono nella realtà e ci sono state scene che ho recitato con grande difficoltà. Non posso dire quali, ma posso dire che dopo una di queste ero molto provata, chiudevo gli occhi e immaginavo se mio figlio fosse stato in quella situazione.”

L’attrice non approfondisce molto per non anticipare gli eventi che si succederanno negli episodi, ma dalle sue parole si capisce che si è messa molto in discussione per interpretare questo ruolo: “Ci si può immedesimare, ma non si può capire quello che una madre prova in quelle situazioni. Io ho un bambino di 9 anni: tra qualche anno sarò in grado di stargli vicino? Questo è uno degli argomenti della serie, è un argomento molto attuale“. Insomma, tra lei e il suo personaggio c’è un forte legame.

Parola alla sceneggiatrice di Scomparsa: ecco da dove nasce la trama

La sceneggiatrice Maddalena Ravaglia aggiunge: “Per il racconto abbiamo preso ispirazione da una vicenda giudiziaria reale e abbiamo tratto qualcosa anche dal Caso Moro aggiungendo anche un pizzico di ‘paranormale’, in modo da rafforzare il dolore di una madre che si ritrova, di punto in bianco, ad avere a che fare con la scomparsa di sua figlia“.