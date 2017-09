0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il suo concerto al Modena Park ha contato più di 220mila proseliti (e qualche critica a Paolo Bonolis che conduceva lo show), battendo ogni record mondiale: di certo potremmo dire che a suo modo è un ‘profeta’, ma vedere insieme Vasco Rossi e Don Ciotti in un programma dedicato alla religione cristiana ci fa comunque domandare quale lato ‘nascosto’ del rocker ci siamo persi finora.

Vasco Rossi e Don Ciotti nel programma ‘A sua immagine’

Il 14 ottobre su Rai1 alle 17.10 questa insolita coppia – che abbiamo già visto insieme in più occasioni, e che ha già dimostrato la sua stima reciproca – comparirà sul piccolo schermo per parlarci della lettura del Vangelo. La presenza del cantante di ‘Rewind’ e ‘Albachiara’ è stata fortemente apprezzata dal fondatore dell’associazione Libera, che interverrà al suo fianco durante lo show.

«Sarà un Vasco Rossi inedito e intimo», spiegano gli autori del programma, padre Gianni Epifani e Laura Misiti, che con la collaborazione con la Conferenza episcopale italiana hanno creato ‘A sua immagine’ nel 1997. «Il cantante – aggiungono – ha accolto l’invito di don Ciotti per riflettere su vari temi, dall’amicizia alla libertà, da una “vita spericolata” al “senso” della vita. Un dialogo franco, aperto e fecondo, tra un testimone del Vangelo e un artista, un uomo, in continua ricerca».

Vasco Rossi e Don Ciotti saranno dunque uniti da un argomento comune: la fede. Non è la prima volta che viene applicata una lettura religiosa alla musica di Vasco. In un articolo di Famiglia Cristiana – dopo aver escluso dal discorso la condotta morale della persona in sé, che nella sua vita ha avuto tante mogli, è stato dipendente da alcool e droga – viene infatti analizzato il messaggio che il cantante veicola nelle sue canzoni:

Il messaggio religioso delle canzoni di Vasco secondo Famiglia Cristiana

“Ciò che mi colpisce nei testi di Vasco Rossi è la sua sincerità di fondo – scrive il direttore della rivista, Don Antonio Rizzoli – che diventa un anelito verso qualcosa di più grande, anche se risulta irraggiungibile. Prendiamo, ad esempio, la canzone Un senso: «Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l’ha», canta il nostro. Certo, c’è l’affermazione che la vita non ha senso, eppure Vasco dice che un senso lo vuole trovare. In un’altra canzone, Dannate nuvole, afferma: «Quando cammino in questa valle di lacrime vedo che tutto si deve abbandonare, niente dura, niente dura e questo lo sai, però non ti ci abitui mai, chissà perché…?». In questo testo Vasco esprime in modo perfetto il desiderio d’infinito che si trova nel cuore di ogni uomo”.

E voi, ci avete mai letto un’anima cristiana nelle opere dell’artista?