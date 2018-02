20 CONDIVISI Condividi Tweet

La velina di Striscia Mikaela vittima di cyberbullismo. Una vicenda triste quella che ha visto per sfortunata protagonista la 23enne ballerina del tg satirico di Antonio Ricci. Un caso che dimostra ancora una volta il razzismo strisciante dell’Italia di oggi.

I fatti risalgono a qualche mese fa. In rete erano girati degli audio di una donna che si vantava con un amico di essersi portata a letto alcuni calciatori famosi. Messaggi che non lesinavano dettagli intimi e particolari pruriginosi. Diletta Leotta fu la prima ad essere associata a quella voce, salvo smentire pubblicamente la faccenda. Ora i messaggi sono tornati a circolare, stavolta inoltrati via WhatsApp a giornalisti e vip. E sono associati proprio alla velina nera, Mikaela Neaze Silva.

Nata a Mosca da madre afghana e padre originario dell’Angola, dove si è trasferita all’età di tre anni e ha vissuto fino ai sei prima di arrivare a Camogli, Mikaela ha già dovuto affrontare faccia a faccia l’idiozia italiana. Quando erano state presentate le nuove veline di Striscia la Notizia 2017-2018, su Facebook si erano scatenati commenti folli. Insulti personali e inni alla “stirpe italica”, contro “l’africanizzazione del nostro paese”.

Adesso al razzismo si è aggiunta l’aggravante della calunnia. Mikaela è stata presa di mira da veri e propri cyber-bulli che, su Instagram (l’unico social network che lei usa), hanno diffuso più audio dal contenuto osceno e li hanno attribuiti a lei. “Ma non sono io: io sono ligure e la donna nell’audio ha un accento milanese”, ha spiegato in lacrime al TgZero di Radio Capital, intervistata da Vittorio Zucconi ed Edoardo Buffoni.

Insomma, ignoranza, demagogia e rancore, alla vigilia delle elezioni del 4 marzo, la fanno da padroni. “Siccome non avevo reagito agli insulti razziali, hanno cercato di colpirmi in un altro modo. Ho dovuto procedere a una denuncia alla polizia postale”, ha ammesso la velina.

Mikaela ci ha anche tenuto ad appoggiare pubblicamente la lotta contro ogni tipo di molestia: “Sto con #MeToo. Denunciate subito o anche dopo ma fatelo sempre. Capisco Asia Argento, quando sei molto giovane non sempre sei in grado di reagire. Io sono fortunata perché la redazione di Striscia mi è vicina e mi aiuta”.