Venier Carrà o Clerici per Domenica In dopo il tracollo della conduzione Parodi. Sono questi i tre nomi che si stanno facendo largo a Viale Mazzini per prendere le redini dello storico programma di Rai 1. Almeno stando a quanto riportato da Marco Castoro.

Secondo il giornalista tv del Messaggero, a questo punto della stagione il pomeriggio festivo preoccupa non poco. I numeri dei diretti concorrenti fanno paura. Barbara D’Urso è la regina incontrastata con il suo Domenica Live, persino Quelli che il calcio, su Rai 2, ha quasi insidiato in share il contenitore dell’ammiraglia.

Gli ascolti sono un vero e proprio incubo. Nella seconda parte dell’ultima puntata si è toccato il fondo: media share dell’8,5%. Come se non bastasse, quanto accaduto in chiusura – Benedetta Parodi scappa da Domenica In stizzita e in fretta e furia – sancisce la crisi profonda del programma di Rai 1. Soprattutto pensando ai 4 milioni di spettatori, pari al 20% di share, che faceva Giletti con L’Arena.

Per questo motivo il vicedirettore responsabile Andrea Vianello e gli autori pensano ad un cambio della guardia. A partire dalla prossima stagione, per Castoro, “sembra inevitabile un giro di valzer tra le conduzioni”.

Antonella Clerici è l’indiziata numero uno per raccogliere l’eredità di Cristina Parodi. E far risorgere dalle macerie Domenica In. Sempre più spesso nel corso delle ultime settimane la conduttrice di La prova del cuoco ha dichiarato di voler cambiare vita per stare più vicina alla propria famiglia. Presentare una sola volta alla settimana farebbe perfettamente il paio con il rallentare con gli impegni lavorativi e dedicarsi alla figlia Maelle.

Se l’ipotesi non si dovesse concretizzare, Domenica In potrebbe vivere un vero e proprio ritorno al passato, con Mara Venier o addirittura Raffaella Carrà alla guida dello storico contenitore.