Venier Liorni Isoardi, un trio delle meraviglie per battere la corazzata Mediaset. È questo l’asso nella manica della Rai, che affiderà ai tre conduttori la guida di alcuni programmi di punta del palinsesto autunnale 2018. Secondo quanto riportato da AdnKronos, i vertici di viale Mazzini si stanno preparando ad una serie di cambiamenti significativi per dare una svolta alla prossima stagione televisiva. Uno dei programmi che più hanno subito l’arrembaggio di Canale 5 è La vita in diretta. Per questo motivo il suo presentatore sarebbe destinato ad una clamorosa sostituzione.

Venier Liorni Isoardi, tris d’assi Rai per l’autunno 2018

Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e la sostituzione fino a fine stagione affidata a Carlo Conti, Marco Liorni potrebbe prendere il timone di L’Eredità nel preserale di Rai 1. Se la cosa andasse in porto, al fianco di Francesca Fialdini a La vita in diretta potrebbe arrivare Tiberio Timperi, sostituito da Massimiliano Ossini a UnoMattina Estate.

L’altro colpaccio di Rai 1, come anticipato nei giorni scorsi da Dagospia, sarebbe il ritorno di Mara Venier. L’ormai ex “regina” della domenica, appena conclusa l’esperienza da opinionista all’Isola dei Famosi, sarebbe pronta al ritorno a Domenica In, che ha già condotto per nove edizioni. La formula escogitata dall’ammiraglia Rai per il contenitore domenicale non esclude l’attuale conduttrice, Cristina Parodi. Scalzata la concorrenza di Raffaella Carrà e Antonella Clerici, Venier condurrebbe la fascia 14-17 con Parodi spostata ad uno spazio talk dalle 17 alle 18:40.

Mara Venier: Isola dei Famosi 2018 è il passato, futuro su Rai 1?

Infine, il capitolo Elisa Isoardi. La presentatrice, attualmente impegnata con Buono a sapersi, sarebbe in pole position per sostituire Antonella Clerici a La prova del cuoco. Per lei sarebbe un ritorno visto che ha già condotto il programma nel periodo 2008-2009, quando Clerici era in congedo maternità, e nella stagione 2009-2010.