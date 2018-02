1000 CONDIVISI Condividi Tweet

L’abbiamo vista dimenarsi sul palco dell’Ariston durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo sulle note della canzone “Una vita in Vacanza” (Stato Sociale): la sua età e il suo carisma stanno conquistando tutti, ma la vera storia di Paddy Jones, la ballerina 84enne, è venuta fuori durante la sua ospitata dalla d’Urso domenica 18 febbraio.

La vera storia di Paddy Jones: “Dopo la morte di mio marito ho preso una decisione”

Dopo un’intervista in cui ha dichiarato di aver iniziato a fare danza acrobatica solo a 69 anni (“Da ragazzina ballavo ma a 22 anni mi sono sposata e ho seguito i miei figli. Poi mio marito è andato in pensione e noi ci siamo trasferiti a Gandia, in Spagna” – ha detto) altri particolari più personali si sono aggiunte alla sua vicenda.

Nata nel 1934 a Stourbridge, nelle West Midlands inglesi nel 1934, la vera storia di Paddy Jones ha mostrato al pubblico il lato più coraggioso e drammatico dell’irresistibile ‘nonnina di Sanremo’:

Dopo il suo trasferimento in Spagna, infatti, la vita della Jones è molto cambiata: “Mio marito si è ammalato di leucemia ed è morto, lasciandomi sola con i nostri bambini. Avevo 67 anni e mi sono detta ‘non posso stare da sola chiusa in una casa, mi iscrivo ad una scuola di danza’.”

Un successo inaspettato: la d’Urso le chiede com’è la vita dopo Sanremo ed ecco la risposta della ballerina dell’Ariston

Da lì la passione per la danza acrobatica, una lunga serie di allenamenti e, da quando è apparsa sul palco dell’Ariston, un’inarrestabile successo di pubblico: “Non mi aspettavo tutto questo successo, è stato incredibile. Sono stati tutti straordinari.“.

Come sottolineato anche dalla D’Urso durante l’ospitata a Domenica Live, le persone continuano a chiederle selfie ovunque vada: “È pazzesco, se vado ad un ristorante ci sono flash che scattano ovunque!“