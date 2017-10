27 CONDIVISI Condividi Tweet

La sua battuta ‘quando te lo dico io, quando te lo dico io‘, è uno dei tormentoni più celebri del piccolo schermo italiano: sono in molti, anche quotidianamente, a cercarlo sui social per fargli richieste, domande o critiche sul suo operato, ma qual è la verità su Giucas Casella il guaritore? È lui stesso a confessarlo, dopo tutti questi anni.

La verità su Giucas Casella il guaritore: il personaggio TV svela il suo segreto sui social network

Ne è passato di tempo dalle sue ipnosi e numeri di escapologia a Domenica In e agli altri programmi a cui partecipava: oggi lo storico personaggio TV ha 67 anni e ha finalmente voluto specificare alcuni dettagli importanti.

Di fronte al contenuto dei messaggi che arrivano dai fan a ‘Giucas Casella il guaritore’, ha deciso di replicare una volta e per tutte, dando anche un’importante informazione per il pubblico:

“Rispondo pubblicamente a tanti messaggi privati e lettere che mi arrivano. Non sono un guaritore, non faccio ipnosi terapeutica perché non ne ho i titoli, non curo nessun tipo di malanno, tantomeno quelli d’amore, rivolgetevi ai medici specializzati“.

Vi svelo il mio segreto, ma voi fate attenzione agli sciacalli: non possiamo forzare o modificare il nostro destino

L’illusionista ha poi specificato, in un moto di responsabilità e preoccupazione verso chi cerca un aiuto: “Voglio lanciare un appello a tutti. Diffidate da falsi e presunti guaritori, da chiunque vi chieda del denaro per legamenti d’amore o chiunque vi prometta ritorni di fiamma. Il destino di tutti noi non può essere modificato da nessuno, tantomeno da sciacalli che sfruttano le debolezze della gente per facili guadagni. Diffidate. Io sono semplicemente un uomo di spettacolo, la mia è ipnosi teatrale, la mia forza sono lo sguardo, la voce, l’intuito e la determinazione che legate a un mio dono innato mi permettono di realizzare i miei spettacoli“.