Abbiamo assistito ad un rimprovero che li ha gelati in diretta TV: ora, per la prima volta, a parlare della gaffe di Laura Forgia e Giancarlo Magalli durante la diretta de I Fatti Vostri è la conduttrice in persona, che spiega il vero motivo per cui è scoppiata in lacrime subito dopo.

La verità sulla gaffe di Laura Forgia e Giancarlo Magalli e il vero motivo del pianto della presenatrice

Intervistata da Rai Radio 2, il nuovo volto del celebre programma mattutino ha commentato la vicenda che ha coinvolto Michele Guardi, storico regista dello show, ed il suo collega: al telefono con una concorrente, che aveva scelto la busta A, i due hanno preso e aperto la busta B per errore.

A quel punto è intervenuta la regia che, accedendo i microfoni, gli ha detto che ‘una cosa dovevano fare, almeno la facessero bene‘. Il giorno dopo, tuttavia, Guardi si è presentato in studio con un mazzo di rose rosse per scusarsi di questa sua ramanzina a Laura Forgia e Giancarlo Magalli.

Molti spettatori non hanno potuto fare a meno di pensare che sia stato un modo per rimediare alle lacrime della presentatrice, la quale poco dopo il rimprovero in diretta è stata avvistata su un divanetto dello studio con gli occhi lucidi. Ecco, finalmente, la sua versione dei fatti:

La versione dei fatti della Forgia: ecco la verità

“Dopo quell’errore – ha dichiarato – ho fatto altre rubriche fino a quando c’è stato un servizio con un discorso su Papa Giovanni XXIII, che a me ha sempre commosso. Sono molto emotiva e quelle parole mi hanno toccato parecchio, ecco il motivo del mio pianto ‘liberatorio‘”. Tutto qui, insomma: qualcuno tra il pubblico pensa ancora che in realtà sia solo un modo per mascherare l’orgoglio.

Eppure lo spirito della Forgia sembra sinceramente genuino, entusiasta ed ottimista. Ecco, ad esempio, le sue dichiarazioni su Magalli a Rai Radio 2:“È molto carino e ci vado d’accordo, moltissimo. Ad oggi mi trovo molto bene con lui. Ha tanta esperienza e da lui ho molto da imparare”.