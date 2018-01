108 CONDIVISI Condividi Tweet

Se n’è parlato molto, ed ecco la verità sulla gravidanza di Ambra Angiolini: è confermato che la compagna di Massimiliano Allegri sta per diventare mamma? Fiocco rosa o fiocco azzurro? Le foto di Diva e Donna sembravano aver annunciato una lieta novella…

La verità sulla gravidanza di Ambra Angiolini

Arrivata la voce anche ai due diretti interessati, il pettegolezzo ha immediatamente cessato di esistere, e ha rivelato un altro aspetto della vita privata della bella attrice romana.

No, nessun pancino sospetto, né tantomeno la breve incursione in farmacia (testimoniata dai paparazzi del settimanale) indicava l’eventuale acquisto del test di gravidanza di Ambra Angiolini. A quanto pare, spiega Spy, la protagonista di Terapia di coppia per amanti sta vivendo un periodo di intenso impegno e forte stress: il tour teatrale dello spettacolo ‘La Guerra Dei Roses’, infatti, la sta portando in tutte le città d’Italia, obbligandola ad un allenamento costante ed una certa forma fisica.

Ecco cos’era successo veramente: la diva di Non è La Rai si era recata in farmacia per comprare un farmaco che le ha indotto il gonfiore, erroneamente scambiato per un ‘pancino sospetto’

Di recente, tuttavia, ha sofferto di un’infiammazione che le ha irritato l’occhio, gonfiandolo. Il dottore le ha poi prescritto un medicinale a base di cortisone, ed ecco il motivo del suo aspetto più rotondo: nessun fratellino in arrivo sia per i due figli di lei che quelli di lui.

Proprio a questo proposito, le voci sulla presunta gravidanza, pare l’abbiano messa anche in difficoltà con Jolanda e Leonardo, i figli nati dalla relazione con Renga: nonostante siano entrambi cresciuti, hanno già dovuto affrontare un divorzio pubblico dei loro genitori. L’idea di metterli davanti ad una notizia così personale in quel modo – e per giunta senza un riscontro con la realtà, ha fatto preoccupare l’ex diva di Non è La Rai.