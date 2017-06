0 CONDIVISI Condividi Tweet

Contestualmente all’annuncio di tutti i nuovi palinsesti Rai 2017-2018 “, c’è stato anche un momento di chiarimento (più di uno, a dire il vero) del direttore Mario Orfeo riguardo uno dei temi più scottanti di queste ultime settimane: lo stipendio di Fazio in Rai e l’offerta che lo ha fatto restare.

La polemica sullo stipendio di Fazio in Rai e, soprattutto, sul modo in cui l’emittente gli ha fatto le offerte

Tra aspre critiche, insulti e lunghi dibattiti, il contratto che sancisce il (vecchio) nuovo stipendio di Fabio Fazio è stato reso pubblico da più di un magazine, ma mai commentato in maniera aperta e onesta dal dg, che ha detto:

“È vantaggioso per Rai, perché ci consente di tenere lui ed altri. Le cifre portano un vantaggio all’azienda in termini di valore e qualità del prodotto, oltre che di benefici economici. Fazio guadagna come l’anno scorso, producendo più ore di programma. Le polemiche sono strumentali“.

Oltre allo stipendio di Fazio in Rai, un’altra delle questioni che ha insospettito gli utenti riguarda l’apparente coincidenza per cui le trattative finali sono state proposte al conduttore di Che Tempo Che Fa proprio il 22 giugno, giorno in cui doveva concretizzarsi un accordo del presentatore con un’altra azienda. Anche qui, Orfeo ha spiegato:

“Per quel che riguarda l’impegno eventuale con un’altra azienda televisiva, corrisponde a verità e non c’era soltanto una concorrente ad essere interessata. Altre emittenti hanno offerto a Fazio contratti molto più vantaggiosi della Rai.”

Lo sfogo di Fazio dopo le offese ricevute

La parola, poi, è passata al diretto interessato: “Mi spiace che un passaggio così importante per me, a Rai1, debba essere segnato da un discorso non sulle cose che si dovrebbero fare, ma su polemiche che, con inusuale violenza, mi sono state tirate addosso in questi giorni. Quando si invocano sommosse popolari e kalasnikov da giornali e esponenti delle istituzioni, c’è qualcosa che non va. Intanto devo dire grazie a Rai3 e Bignardi. Credo che uno dei ruoli della rete sia costruire linguaggi che vanno altrove“.

“In questi mesi mi sono speso in prima persona per difendere la Rai, forse con ingenuità, ma anche sincerità. Io volevo difendere l’azienda e la sua posizione sul mercato. L’ho fatto credendoci, perché conosco questa azienda da 30 anni. Avevo un impegno altrove a partire da mezzanotte del 23. La proposta Rai è arrivata il 22 giugno.

Il presentatore di Che Tempo Che Fa spiega per filo e per segno

Avevo preso questo impegno con un’altra azienda tempo fa, ma non ho mai detto che fosse La7. Gasparri dice di essere in grado di dimostrare che l’accordo non c’era, ma io posso dimostrare il contrario. La Rai mi ha fatto una proposta molto esaltante per tutte e due le parti. Io sono molto contento di averla ricevuta, seppure in extremis e da parte mia non c’era stata alcuna pressione. Tutta la Rai lo sapeva benissimo. Se ho scelto quella data come exit, quella del 23, era perché da parte mia c’era tutta la volontà di rimanere qui. Se ho resistito sino al 23 è perché io conosco chiunque in questa azienda e so tutto.

L’attaccamento emotivo all’azienda

Il mio attaccamento è emotivo oltre che evidentemente e chiaramente professionale. Penso anche che la Rai non sia ingenua e per fare quel contratto avrà stabilito quanto poteva guadagnarci. Mi sono sembrate francamente eccessive e insopportabili alcune frasi indirizzate nei miei confronti e che mi impediscono di fare qui, oggi, il discorso che avrei voluto fare. Qualora l’azienda avesse un ripensamento e fosse indotta a decidere che l’accordo non sia più conveniente, non ho alcun problema a non considerare gli accordi presi fino a qui”.