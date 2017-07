12 CONDIVISI Condividi Tweet

Si sa ancora poco della trama di ‘Loro’, quel che per ora è certo è che Toni Servillo diventa Silvio Berlusconi, mentre Veronica Lario nel film di Sorrentino sarà interpretata da Elena Sofia Ricci.

L’ex moglie dell’ex presidente del Consiglio, però, rispetto all’entusiasmo mostrato dal marito per l’idea del regista de La Grande Bellezza, sembra aver avuto qualcosa da ridire, specialmente nelle scelte di casting.

Ecco da chi avrebbe voluto essere interpretata Veronica Lario nel film di Sorrentino

Al posto della bella attrice nostrana, infatti, avrebbe voluto un’altra candidata: la francesina Marion Cotillard, star di Allied, Il Cavaliere Oscuro e Inception. Questo ‘appunto’ ci fa venire in mente il famoso film su Al Bano e Romina, in cui l’ex coppia più bella del mondo ha chiesto ai produttori russi di scritturare Tom Cruise ed Angelina Jolie per i loro ruoli.

Rispetto al desiderio di Veronica Lario nel film di Sorrentino, ecco com’è stato motivato: “Ho letto anch’io che questo (Elena Sofia Ricci, ndr) è il nome della prescelta. E’ una delle brave attrici italiane e finalmente sullo schermo mi vedrò più bella e più magra. C’è un’attrice francese, Marion Cotillard, che fisicamente non mi somiglia ma che sento, in qualche modo, vicina. Al cinema, a volte, lo spettatore stabilisce una connessione speciale con un interprete. Ecco, a me è successo con Marion Cotillard. Penso che la sua malinconia avrebbe reso bene alcuni stati d’animo della mia vita.”

Di cosa parlerà il film su Berlusconi? I primi indizi

Raccontando dei primissimi incontri con il regista, risalenti a circa un anno fa, l’ex moglie di Silvio Berlusconi ha raccontato che il regista aveva parlato di “un film dedicato a una storia d’amore”. A quanto pare, da quelle pochissime informazioni che sono trapelate, sarà invece incentrata più sugli scandali e le vicende della seconda metà degli anni 2000.