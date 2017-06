131 CONDIVISI Condividi Tweet

Dal 17 giugno fino al 29 luglio, Veronica Maya conduce W la Mamma su Rai 1. Ogni sabato alle 15:45, la conduttrice è in giro per l’Italia per raccontare le storie belle delle madri italiane. Al suo fianco ci sono Monica Marangoni (tra i volti di Uno Mattina in famiglia) e Domenico Marocchi, già inviato di Storie vere.

L’esordio della trasmissione è stato positivo. Nel daytime pomeridiano, il programma ha debuttato con il 9.89% di share, raccogliendo 1 milione 5 mila spettatori.

Si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma per Maya. Ormai è alle spalle l’inconveniente di Tale e Quale Show, durante il quale la sua parodia di Madonna in Like a Virgin si trasformò in un incidente diplomatico. Dopo il breve passaggio ad Agon Channel con l’unica edizione del talent show Chance, Veronica si è fatta di nuovo largo sull’ammiraglia Rai.

Al mattino, infatti, è tra Quelle brave ragazze di Rai 1 insieme ad Arianna Ciampoli, Valeria Graci e Mariolina Simone. Un buon risarcimento per la conduttrice, assente dai palinsesti del servizio pubblico dal 2014. Si era parlato di lei addirittura per Estate in Diretta, poi passato alla coppia Paolo Poggio e Benedetta Rinaldi.

Se l’obiettivo di W la Mamma è conoscere meglio la figura centrale della famiglia, Veronica Maya è la persona giusta per questa avventura itinerante. Sposata con Marco Coraci, ha tre figli: Riccardo, Tancredi e l’ultima arrivata Katia.

Lontano dal piccolo schermo, però, non riesce proprio a starci. Dal 2005 al 2014, la fascia del pomeriggio è stata il suo cavallo di battaglia. Per dieci stagioni ininterrotte, ha presentato sei edizioni di Verdetto finale e nove dello Zecchino d’Oro. Senza considerare numerosi altri programmi storici di Rai 1 come due versioni estive di Uno Mattina e una di Linea Verde. La famiglia ce l’ha nel cuore, come mostra spesso e volentieri sulla sua pagina Instagram.

