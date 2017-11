0 CONDIVISI Condividi Tweet

Altro giro, altra corsa: dopo il tentativo di Asia Argento, che a sua volta aveva raccolto il testimone di Barbara De Rossi, arriva a sorpresa Veronica Pivetti ad Amore Criminale. Sarà lei a raccontare le drammatiche storie del programma Rai.

Veronica Pivetti ad Amore Criminale: l’annuncio

A rendere ufficiale la scelta dell’emittente nazionale è il direttore di Rai Tre, Stefano Coletta, che ha stupito tutti sostituendo di nuovo, dopo solo un’edizione, la figlia di Dario Argento – di recente al centro del caso Weinstein – e optando per la protagonista di Provaci Ancora Prof.

Il ruolo di Veronica Pivetti ad Amore Criminale non le è nuovo: in molti, infatti, la ricorderanno già a Quelli che il calcio, al fianco di Fabio Fazio, o, più di recente, alla conduzione di ‘Per un pugno di libri’. Insomma, sappiamo già che si tratterà di pane per i suoi denti.

Cosa si sa della stagione 8 di Provaci ancora Prof

Nel frattempo, arriva una buona notizia per i fan: durante il periodo di registrazione del programma, l’attrice si dividerà tra lo studio Rai e… il set di Provaci Ancora Prof, stagione 8. I commenti a seguito del finale sembravano attendere un seguito: “Il finale è stato bello ma troppo veloce, quasi, quasi non ce ne siamo accorti. Ora aspettiamo il matrimonio che suggella definitivamente l’amore tra il Commissario e la Professoressa.”

A quanto pare i desideri saranno esauriti, Camilla Gaudino è pronta a tornare!