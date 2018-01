1 CONDIVISI Condividi Tweet

Veronica Pivetti debutta a Amore criminale dando una scossa d’emotività al programma di Rai 3. L’attrice ha esordito domenica 14 gennaio 2018 raccontando la storia di Federica De Luca, la ragazza di Taranto uccisa dal marito, Luigi Alfarano, assieme al figlio di soli 3 anni e mezzo.

Una tragedia che ha colpito il nuovo volto della trasmissione creata e scritta da Matilde D’Errico, che si batte da anni in difesa delle donne vittime di violenza. “Prima che attrice e conduttrice sono anche donna, ed è difficile accettare che succedano queste cose”, ha raccontato Pivetti trattenendo a stento le lacrime.

In attesa di Provaci ancora Prof stagione 8, le storie di femminicidio che racconterà in prime time per otto puntate rappresentano per lei “un onore e una responsabilità”. “Quando ho letto queste storie prime di iniziare le registrazioni, è stato uno strazio”, ha rivelato presentando alla stampa il programma.

“Nel raccontare le vicende di queste donne le ho sentite tutte vicine, amiche”, ha aggiunto. “Ho cercato di farlo con tatto: si tratta di storie così dolorose che non richiedevano si calcasse la mano. Bastava raccontarle”.

Veronica Pivetti debutta a Amore criminale

“Penso di essere stata chiamata per la mia ‘normalità’, per il fatto che sono una persona che parla in maniera molto diretta e confidenziale”, ha specificato. “Credo che ci sia bisogno di parlare di questo tema alle donne proprio in maniera molto diretta e con grande amicizia. Ed io sono qui per questo”.

Affidare il programma a Veronica Pivetti è “una scelta portatrice di un sapore diverso rispetto alle precedenti conduzioni”, ha spiegato Stefano Coletta a Davidemaggio.it. “Veronica è di una normalità per cui lascia da parte il suo ruolo professionale e si mette a nudo come donna”. Sulla sostituzione di Asia Argento, il direttore di Rai 3 è chiaro e diretto: “È inutile negare che gli ascolti dell’ultima edizione non erano in linea con gli obiettivi di rete. Ma, al di dà di questo, il coinvolgimento di Asia sulla storia americana era stato talmente troppo che mi sarebbe sembrato di approfittare di questo dibattito. E poi, dopo la scelta più dark e più noir di Asia, volevo una donna più popolare”. La prima puntata è disponibile su RaiPlay.