37 CONDIVISI Condividi Tweet

Il vice-sindaco di Ischia aggredisce giornalista di La7: è successo durante la trasmissione In Onda, condotta da David Parenzo e Luca Telese. Nello Trocchia, cronista inviato sull’isola nei luoghi colpiti dal terremoto, stava documentando la situazione degli edifici distrutti dal sisma.

Trocchia è uno degli inviati del programma Nemo – Nessuno escluso di Rai 2 e blogger del Fatto Quotidiano. Nel corso delle riprese per In Onda, ha provato ad avvicinare Vincenzo Ferrandino, il sindaco di Ischia.

Il primo cittadino non era già stato molto tenero con Tiberio Timperi nel corso di Unomattina. Ferrandino si è aspramente scagliato contro i media. Nei giorni successivi alle scosse, diversi giornalisti hanno denunciato il disastro del post terremoto. Dai vari edifici pubblici inagibili al piano di protezione civile assente, fino all’inagibilità di una scuola materna inaugurata appena un anno fa.

Secondo l’amministrazione, la stampa farebbe sciacallaggio. Quando Trocchia ha provato ad avvicinare il sindaco, è stato respinto e allontanato. “Questo è risultato dello sciacallaggio che fate voi – dice Ferrandino al cronista – Vai via”. Dopo un gruppo di persone, tra cui il vice-sindaco Giuseppe Silvitelli, ha aggredito la troupe che si era sistemata fuori. Urla e insulti e alla fine anche un calcio.

Vice-sindaco di Ischia aggredisce giornalista di La7

Non è la prima volta che Trocchia è vittima di attacchi per il suo lavoro d’inchiesta. Lo scorso luglio ha subito una violenta aggressione mentre si trovava insieme al regista Riccardo Cremona sulla scena dell’omicidio di Omar Trotta, il 31enne pregiudicato ucciso a Vieste all’interno del suo locale, per realizzare un reportage sulla mafia foggiana. Ha riportato un trauma contusivo facciale ed escoriazioni ed è stato curato al pronto soccorso di Vieste.

Le immagini con gli amministratori di Ischia sono disponibili sul sito ufficiale di In Onda. Ecco il video che documenta quanto accaduto.