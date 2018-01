0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo lo ‘scandalo a corte’ di Queen Mary, ha cominciato a circolare il video degli espulsi di Amici e – soprattutto – della festa notturna che ha dato alla presentatrice un motivo valido per sospenderli dal programma TV un tempo conosciuto come ‘Saranno Famosi’.

La punizione di Maria De Filippi: ecco il video degli espulsi di Amici che mostra cos’è successo quella notte

“Non dico cosa è successo, ma fidatevi: sono cose che se le avesse fatte mio figlio, non ne sarei pazza di gioia”, ha raccontato la De Filippi, riferendosi a Filippo, Vittorio, Nicolas e il Biondo (Simone). Il quartetto si sarebbe macchiato di un “comportamento irregolare e irrispettoso” e di alcune malefatte, tra le quali quella di non aver pulito le loro stanze nel residence dove vivono e quella di aver organizzato un “festino” non autorizzato.

Come tutti sappiamo, “La produzione ha deciso di prendere un provvedimento netto: di notte li manderemo ad aiutare i netturbini romani a raccogliere l’immondizia”. Ma cos’è successo, davvero, in queste notti incriminate? Come al solito, il web non perdona, ed ecco che da Instagram – attraverso il magazine ‘Il Vicolo delle News’, tornano a galla delle ‘stories’ – opportunamente salvate, evidentemente – che mostrano il party scatenato.

Ecco, dunque, il video degli espulsi di Amici: tra luci soffuse, cibo sparso, musica dance e gruppetti di concorrenti, il Biondo e company hanno ‘festeggiato’ i loro primi successi all’interno del programma. A pubblicarlo, il sopracitato account Instagram de Il Vicolo delle News:

Guarda il video

La De Filippi, intervistata dal Corriere.it, ha spiegato il motivo per cui non è voluta entrare nel dettaglio di quanto combinato dai ragazzi: “«Perché riguarda ragazzi di 20 anni. E va bene che sono fortunati, che hanno a disposizione lezioni di canto, ballo, assistenza medica, vitto e alloggio e uno stipendietto a fine mese. Ma hanno 20 anni e la televisione resta una grande lente di ingrandimento che può etichettare cose che — se fossero successe in famiglia — sarebbero rimaste in famiglia. Loro si sono rivolti a me per cantare e ballare, non perché racconti quello che è successo, e rispetto questa volontà. Ma con loro, privatamente, sono entrata assolutamente nel dettaglio»